Serie B, ultima giornata: risultati finali e classifica definitiva

Si chiude una stagione spettacolare di Serie B con verdetti arrivati soltanto negli ultimi novanta minuti. Gol, sorpassi e ribaltoni hanno deciso promozione diretta, playoff, playout e retrocessioni.

I risultati finali della 38ª giornata

Avellino-Modena 1-0

Catanzaro-Bari 2-3

Cesena-Padova 3-4

Virtus Entella-Carrarese 2-1

Frosinone-Mantova 5-0

Monza-Empoli 2-2

Pescara-Spezia 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-0

Südtirol-Juve Stabia 1-1

Venezia-Palermo 2-0





La classifica finale

Pos Squadra Pt

1 Venezia 82

2 Frosinone 81

3 Monza 76

4 Palermo 72

5 Catanzaro 59

6 Modena 55

7 Juve Stabia 51

8 Avellino 49

9 Mantova 46

10 Padova 46

11 Cesena 46

12 Carrarese 44

13 Sampdoria 44

14 Virtus Entella 42

15 Südtirol 41

16 Empoli 41

17 Bari 40

18 Reggiana 37

19 Spezia 35

20 Pescara 35