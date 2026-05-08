Serie B, ultima giornata: risultati finali e classifica definitiva
Si chiude una stagione spettacolare di Serie B con verdetti arrivati soltanto negli ultimi novanta minuti. Gol, sorpassi e ribaltoni hanno deciso promozione diretta, playoff, playout e retrocessioni.
I risultati finali della 38ª giornata
Avellino-Modena 1-0
Catanzaro-Bari 2-3
Cesena-Padova 3-4
Virtus Entella-Carrarese 2-1
Frosinone-Mantova 5-0
Monza-Empoli 2-2
Pescara-Spezia 1-1
Reggiana-Sampdoria 1-0
Südtirol-Juve Stabia 1-1
Venezia-Palermo 2-0
La classifica finale
Pos Squadra Pt
1 Venezia 82
2 Frosinone 81
3 Monza 76
4 Palermo 72
5 Catanzaro 59
6 Modena 55
7 Juve Stabia 51
8 Avellino 49
9 Mantova 46
10 Padova 46
11 Cesena 46
12 Carrarese 44
13 Sampdoria 44
14 Virtus Entella 42
15 Südtirol 41
16 Empoli 41
17 Bari 40
18 Reggiana 37
19 Spezia 35
20 Pescara 35