Serie B, Venezia campione e Frosinone promosso: Monza ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Il Venezia conquista il campionato di Serie B e vola in Serie A insieme al Frosinone. Decisiva l’ultima giornata, con i lagunari che superano 1-0 il Palermo e chiudono al primo posto con 82 punti.

Alle spalle dei veneti termina il Frosinone, protagonista di una serata travolgente contro il Mantova. Il 5-0 dei ciociari consente alla squadra di Massimiliano Alvini di chiudere a quota 81 e conquistare il ritorno immediato nella massima serie.


Sfuma invece il sogno promozione diretta del Monza. I brianzoli non vanno oltre il 2-2 interno contro l’Empoli e devono accontentarsi del terzo posto con 76 punti.

Chiude quarto il Palermo, sconfitto al “Penzo” dal Venezia. I rosanero saranno ora attesi dai playoff insieme a Monza, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino.

Promosse in Serie A
Venezia
Frosinone

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