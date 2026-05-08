Palermo sconfitto a Venezia nell’ultima di regular season: adesso testa ai playoff
Il Palermo chiude la regular season con una sconfitta al “Penzo”, battuto 2-0 dal Venezia in una gara che aveva poco da dire per la classifica, con entrambe le squadre già certe del proprio destino. I lagunari festeggiano così il primo posto finale, mentre i rosanero possono adesso concentrarsi sulla semifinale playoff.
La squadra di casa parte subito forte, ma col passare dei minuti è il Palermo a prendere fiducia e a costruire le occasioni migliori del primo tempo. Al 21’ Le Douaron sfiora il vantaggio colpendo il palo dopo una bella giocata personale, mentre pochi minuti più tardi Palumbo impegna severamente Stankovic con un sinistro a giro deviato sulla traversa. I rosanero continuano a rendersi pericolosi anche al 33’, ancora con Le Douaron, che conclude di poco a lato.
Il Venezia risponde trovando anche il gol al 37’ con Lauberbach, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale di frazione ci provano ancora entrambe le squadre, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0 all’intervallo. Da segnalare anche l’ammonizione di Bartosz Bereszyński, diffidato e quindi costretto a saltare la gara d’andata dei playoff.
Nella ripresa il Venezia cambia marcia e trova subito il vantaggio al 47’ con Doumbia. I lagunari sfiorano anche il raddoppio colpendo una traversa con Dagasso e un palo ancora con Doumbia, mantenendo il controllo della gara per gran parte del secondo tempo.
Il Palermo prova a reagire con qualche iniziativa offensiva e con l’ingresso dell’ex Joel Pohjanpalo, accolto da fischi e applausi dal pubblico veneziano, ma non riesce a trovare il pareggio. Nel finale l’occasione più nitida capita a Ceccaroni, che di testa manda fuori.
Nel recupero arriva anche il raddoppio dei lagunari con Compagnon, che chiude definitivamente i conti e fissa il risultato sul 2-0 finale. Una sconfitta senza particolari conseguenze per i rosanero, che archiviano la regular season e si preparano adesso all’appuntamento più importante, la semifinale playoff.
SECONDO TEMPO
94′ – Compagnon segna il 2-0 per il Venezia e il match finisce qui.
90′ – Assegnati 4′ di recupero.
90′ – Cambio per il Venezia, Doumbia lascia il posto a Lella.
83′ – Squillo dal Palermo con Ceccaroni che stacca di testa ma la fa finire fuori.
80′ – Ci prova Doumbia da fuori area, ma la sua conclusione finisce ampiamente oltre la traversa.
75′ – Calcio di punizione in favore dei rosanero: Augello alla battuta, effettua un cross troppo lungo.
73′ – Sussulto del Palermo, che va all’attacco e al tiro con due calciatori, ma in entrambi i casi la palla viene ribattuta.
71′ – Pierozzi non ce la fa e viene sostituito, al suo posto Rui Modesto.
70′ – Pierozzi resta a terra dopo un contrasto con Doumbia.
68′ – Calcio di punizione per il Palermo: Blin calcia ma la palla viene intercettata.
60′ – Ingresso in campo di Pohjanpalo tra fischi e applausi. L’attaccante prende il posto di Le Douaron. Esce anche Palumbo per Gomes.
58′ – Venezia più aggressivo in questa ripresa: i lagunari mantengono il possesso e alzano il ritmo alla ricerca del gol del vantaggio.
54′ – Doppio legno per il Venezia: con Dagasso prende la traversa, con Doumbia il palo.
53′ – Il Venezia ancora all’attacco ci prova anche Lauberbach a calciare, ma Joronen la para.
50′ – Altro cambio per il Palermo: Vasic lascia il posto a Johnsen.
47′ – Il Venezia passa in vantaggio con Doumbia.
46′ – Riprende il match. Cambio per il Palermo: Peda lascia posto a Veroli.
PRIMO TEMPO
45′ +3′ – finisce il primo tempo.
45′ – Haps strappa palla a Pierozzi e crossa, la palla attraversa tutta l’area senza trovare un suo compagno.
43′ – Altra occasione per i rosanero: Pierozzi cross lungo in area, Le Douaron di testa ci arriva ma la manda fuori.
37′ – Il Venezia va a segno con Lauberbach, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.
33′ – Ancora pericoloso il Palermo con Le Douaron: il numero 21 segue l’azione e una volta ricevuta palla calcia di prima intenzione, ma finisce fuori di poco.
30′ – Ammonito Peda.
28′ – Altra occasione per il Palermo: Vasic ruba palla e la passa a Palumbo, il numero 5 calcia a giro ma trova Stankovic ad allungarla verso la traversa.
21′ – Le Douaron ad un passo dal gol: il numero 21 entra in area, riesce a smarcare gli avversari e calcia sul primo palo e lo colpisce in pieno.
17′ – Il Venezia alza il ritmo: due corner consecutivi per i lagunari, che aumentano la pressione nell’area rosanero
13′ – Il Palermo spinge: Vasic tenta la giocata in rovesciata ma non arriva sul pallone, quindi Palumbo libera il mancino dalla distanza trovando soltanto l’esterno della rete.
11′ – Tentativo di imbucata per Doumbia, ma Joronen fa buona guardia e sventa il pericolo uscendo con decisione fuori dall’area.
9′ – Ingenuità di Stankovic in uscita, ma i rosanero non sfruttano l’occasione: Segre tarda nel calciare e il Venezia chiude gli spazi.
7′ – Ammonito Bereszynski, salterà la gara dei playoff.
2′ – Il Venezia parte subito arrembante affacciandosi dalle parti di Joronen.
1′- Pronti, via! Inizia il match.
IL TABELLINO
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Franjic, Svoboda; Hainaut, Busio, Doumbia, Perez, Haps; Yeboah, Lauberbach. A disposizione: Plizzari, Korac, Venturi, Bjarkason, Sagrado, Compagnon, Lella, Dagasso, Duncan, Bohinen, Sidibé, Casas. Allenatore: Stroppa.
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Peda (Dal 46′ Veroli), Ceccaroni; Pierozzi (Dal 70′ Modesto), Blin, Segre, Augello; Vasic (Dal 47′ Johnsen), Palumbo (Dal 60′ Gomes); Le Douaron (Dal 60′ Le Douaron). A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Ranocchia, Giovane, Rui Modesto, Pohjanpalo, Corona, Veroli, Magnani. Allenatore: Filippo Inzaghi.
ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Assistenti: Passeri e Bianchini. Quarto ufficiale: Teghille. VAR: Cosso. AVAR: Prenna.
MARCATORI: Doumbia 47′
NOTE: ammoniti Bereszysky, Peda.