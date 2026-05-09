Südtirol, Masiello dice basta: il difensore si ritira dal calcio giocato. Salta i playout col Bari

Andrea Masiello chiude la sua lunga carriera da calciatore professionista. Il difensore del Südtirol ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, mettendo fine a un percorso durato oltre vent’anni tra Serie A, Serie B e campionati professionistici italiani.

L’ultimo capitolo della sua avventura è arrivato proprio con la maglia del Südtirol. Nell’ultima sfida disputata contro la Juve Stabia, Masiello era presente in panchina ma non è sceso in campo. Un dettaglio che, col senno di poi, aveva già il sapore dell’addio.





A rendere pubblica la decisione è stata la compagna del calciatore attraverso un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social:

«Oggi è quel giorno. Quel giorno che sembrava un lontano futuro invece oggi è presente. Ogni partita giocata è stata pura adrenalina, emozione, ansia, felicità e tristezza. Un mix di emozioni incredibili. Quei 90 minuti che sembravano eterni, si sono trasformati in 22 anni con uno schiocco di dita. Oggi sarà l’ultima volta in cui indosserai le tue scarpe da calcio da giocatore. Ancora non ci credo. La mia emozione ha il sopravvento sulle parole. Oggi un gran finale ti aspetta amore mio. Cuore, grinta e coraggio. Noi tifiamo per te. Ti amo».

Con il ritiro ormai ufficiale, Masiello non prenderà parte ai playout che vedranno il Südtirol affrontare il Bari. Un curioso intreccio statistico accompagna proprio questo ultimo atto della sua carriera: nelle stagioni vissute in Serie B, il difensore non era mai stato schierato contro i pugliesi.