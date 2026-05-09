Corriere dello Sport: “Venezia, Palermo ko. E la festa è completa”

Il Venezia chiude il campionato da capolista superando il Palermo al Penzo. La squadra di Inzaghi cade nella ripresa ma conferma segnali incoraggianti in vista dei playoff promozione.

Il Venezia si prende la scena, conquista l’ultima vittoria della regular season e celebra davanti al proprio pubblico il ritorno in Serie A. Come racconta Alessandro Battini sulle colonne del Corriere dello Sport, la formazione guidata da Stroppa supera 2-0 il Palermo al termine di una gara intensa, viva e ricca di occasioni da entrambe le parti. Per i rosanero di Inzaghi resta comunque la consapevolezza di poter affrontare i playoff con ambizione e fiducia.





Nel racconto firmato da Alessandro Battini per il Corriere dello Sport, il Palermo approccia bene la gara nonostante qualche assenza pesante tra i titolari. I siciliani costruiscono diverse opportunità nel primo tempo, mostrando personalità e aggressività. Dopo appena 8 minuti Bereszynski viene ammonito e, essendo diffidato, sarà costretto a saltare la semifinale playoff.

La prima vera occasione arriva al 21’, quando Le Douaron si libera al tiro in area ma colpisce il palo. Poco dopo il match viene temporaneamente sospeso a causa dei fumogeni lanciati dalla tifoseria veneziana che riducono drasticamente la visibilità sul terreno di gioco. Secondo quanto evidenziato ancora da Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, il Palermo va vicinissimo al vantaggio anche al 29’: Palumbo inventa un mancino a giro destinato all’incrocio, ma Stankovic salva con un intervento spettacolare deviando la conclusione sulla traversa.

Il Venezia trova anche il gol nel finale di primo tempo con Lauberbach sugli sviluppi di un corner, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa però la capolista cambia marcia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, basta un minuto ai lagunari per sbloccare la partita: Doumbia approfitta di una distrazione della retroguardia rosanero e supera Joronen con un preciso destro nell’angolo.

La squadra di Stroppa prende fiducia e continua a spingere. Ancora Alessandro Battini sul Corriere dello Sport racconta di una vera e propria pioggia di pali: Lauberbach e Doumbia colpiscono il legno nella stessa azione, mentre successivamente Kike Perez centra di testa il 26° palo stagionale del Venezia. Inzaghi prova a cambiare l’inerzia inserendo Pohjanpalo, accolto dai fischi dei suoi ex tifosi, ma i veneti continuano ad attaccare sfiorando ripetutamente il raddoppio.

Nel finale arriva anche il 2-0 firmato da Compagnon, rete che fa esplodere definitivamente la festa promozione del Venezia. Per il Palermo, invece, la testa è già rivolta ai playoff: la corsa verso la Serie A continua e il sogno rosanero resta ancora apertissimo.