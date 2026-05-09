Palermo, un turno di stop per Bereszynski. Le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultima giornata di B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Spezia 1-0 (53) bereszynski

Il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata sei calciatori al termine dell’ultima gara della regular season di Serie B. Si tratta di Bartosz Bereszyński del Palermo, Matteo Lovato dell’Empoli, Michele Mangraviti del Cesena, Giacomo Olzer del Pescara, Tobias Reinhart della Reggiana e Luca Vignali dello Spezia.

Le decisioni sono arrivate dopo l’ultimo turno di campionato, che ha visto il Palermo sconfitto sul campo del Venezia. Per Bereszynski la squalifica scatterà nella gara d’andata dei playoff di Serie B, un’assenza pesante per i rosanero in vista dell’inizio della fase decisiva della stagione.


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