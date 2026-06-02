Perinetti sorprende i tifosi: il dirigente debutta su Instagram con una poesia dedicata ai presidenti della sua carriera

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
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Dietro oltre cinquant’anni di calcio vissuti tra scrivanie, trattative e successi sportivi c’è anche un lato profondamente umano e personale. Giorgio Perinetti, uno dei dirigenti più conosciuti e longevi del panorama calcistico italiano, ha scelto di mostrarlo pubblicamente attraverso il suo nuovo profilo Instagram ufficiale.

Dopo il recente debutto sui social, Perinetti ha pubblicato un video nel quale recita una poesia autobiografica scritta di suo pugno, intitolata “La vita mia co li presidenti”, un viaggio in versi attraverso le tappe più significative della sua lunga carriera da dirigente.


Nel filmato, Perinetti ripercorre con tono ironico, nostalgico e al tempo stesso affettuoso gli incontri che hanno segnato il suo percorso professionale. Dai primi passi accanto a Gaetano Anzalone e Dino Viola nella Roma, fino alle esperienze vissute con Corrado Ferlaino, Franco Sensi, Gianni e Umberto Agnelli, Enrico Preziosi, Antonio De Luca, Maurizio Zamparini, Joe Tacopina e molti altri protagonisti del calcio italiano.

La poesia racconta non soltanto i presidenti incontrati lungo il cammino, ma anche le emozioni, le difficoltà e le ripartenze che hanno accompagnato una carriera costruita attraversando alcune delle piazze più importanti del calcio nazionale. Un percorso che ha toccato città come Roma, Napoli, Palermo, Siena, Venezia e Genova, sempre con il calcio come filo conduttore.

Particolarmente toccante il passaggio dedicato alla moglie Daniela, ricordata con versi carichi di emozione e dolore: un momento molto personale che rompe l’immagine del dirigente sempre concentrato esclusivamente su mercato e risultati.

Nella parte finale del componimento, Perinetti torna anche su Palermo, una delle città alle quali è rimasto maggiormente legato nel corso della sua carriera, ricordando il ritorno in rosanero e il rapporto con la società siciliana.

L’iniziativa ha raccolto numerosi apprezzamenti da parte di tifosi e addetti ai lavori, sorpresi nel vedere una veste insolita del dirigente romano. Non il manager delle trattative o il direttore sportivo esperto di mercato, ma un uomo che ha deciso di raccontare sé stesso attraverso la scrittura e i ricordi.

Con questo debutto social, Giorgio Perinetti offre così uno sguardo differente sul mondo del calcio: non solo contratti, trasferimenti e risultati, ma anche relazioni umane, incontri e storie che hanno accompagnato una vita interamente dedicata al pallone.

 

 

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