Palermo ricorda Falcone, presente anche l’ex capitano Miccoli: l’abbraccio con Vincenzo Di Fresco a Palazzo Jung

Nel giorno del 34esimo anniversario della Strage di Capaci, Palermo si è fermata ancora una volta per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta assassinati dalla mafia il 23 maggio 1992.

A Palazzo Jung, durante le commemorazioni dedicate al magistrato simbolo della lotta a Cosa Nostra, era presente anche l’ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli. Nella foto, Miccoli appare accanto a Vincenzo Di Fresco, figlio di Maria Falcone, in un momento di dialogo e raccoglimento durante la cerimonia.





Una giornata intensa per la città, tra memoria, riflessione e partecipazione civile, a 34 anni da una delle ferite più profonde della storia italiana. Palermo continua a ricordare Falcone e tutte le vittime della mafia, rinnovando il proprio impegno nella difesa della legalità e nella lotta alla criminalità organizzata.