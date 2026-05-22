Palermo, il 6 giugno al Barbera arriva “Rosanero Fitness – Muoviti!”: una giornata dedicata a sport e benessere

Il “Renzo Barbera” si prepara ad accogliere una giornata completamente dedicata a sport, salute e benessere. Attraverso un comunicato ufficiale, il Palermo ha annunciato la prima edizione di “Rosanero Fitness – Muoviti!”, evento in programma il prossimo 6 giugno dalle ore 9.30 alle 19.00 all’interno dello stadio rosanero.

L’iniziativa nasce in collaborazione con “Muoviti”, community palermitana da anni impegnata nell’organizzazione di eventi sportivi sul territorio siciliano, ed è aperta a partecipanti di tutte le età.





Per la prima volta il prato del “Barbera” si trasformerà in una grande area fitness dove sarà possibile partecipare a diverse attività sportive guidate da trainer professionisti. In programma cardio, yoga, pilates, functional hybrid training, group cycling, flying yoga, brazuca e caraibico.

L’obiettivo dell’evento è promuovere stili di vita sani attraverso attività legate non solo al benessere fisico ma anche alla socialità e alla consapevolezza personale.

Durante la pausa pranzo spazio anche all’intrattenimento musicale con il DJ set di Tachipirina e DJ Tropea direttamente in campo, riservato a chi avrà acquistato almeno un’attività fitness prima e dopo la pausa.

A supportare la manifestazione sarà presente anche la catena “Orange Palestre Italiane”, che metterà a disposizione trainer qualificati e attrezzature dedicate.

Nel corso della giornata saranno inoltre allestiti stand gratuiti tra parterre, foyer e bar dello stadio dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere. Previsti anche talk nella sala stampa del “Barbera” con esperti di alimentazione e buone pratiche quotidiane, aperti gratuitamente fino a esaurimento posti.

Due le modalità di accesso previste:

Single Ticket – 20 euro, valido per una singola attività;

All Day Ticket – 39 euro, valido per oltre dieci attività nell’arco della giornata fino a esaurimento posti.

L’All Day Ticket comprenderà anche la t-shirt ufficiale dell’evento, uno sconto del 20% presso lo store ufficiale dello stadio e l’accesso al guardaroba dedicato.

Il Palermo comunica inoltre che l’accreditamento alle attività fitness avverrà tramite presentazione del titolo d’accesso presso i desk posizionati nel piazzale dello stadio.