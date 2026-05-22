Giornale di Sicilia: “Un patto a prova di delusione, il Palermo riparte da Inzaghi”

Il Palermo riparte da Filippo Inzaghi. È questo il messaggio che emerge dall’analisi firmata da Massimiliano Radicini e Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, all’indomani dell’eliminazione dei rosanero nella semifinale playoff contro il Catanzaro.

Secondo il Giornale di Sicilia, il clima vissuto al “Renzo Barbera” dopo il triplice fischio ha chiarito ogni dubbio sul futuro del tecnico rosanero. Nonostante la delusione per il mancato salto in Serie A, il rapporto tra Inzaghi e la piazza sarebbe diventato ancora più forte.





Radicini e Orifici raccontano infatti di «un legame unico, indissolubile» nato fin dal primo giorno tra l’allenatore e il pubblico rosanero.

Il Giornale di Sicilia sottolinea come Inzaghi abbia saputo ricostruire entusiasmo e appartenenza attorno alla squadra, trasformando il calore iniziale dei tifosi in un sostegno continuo culminato nei cori del “Barbera” dopo l’eliminazione.

Secondo il quotidiano, le lacrime del tecnico nel post partita rappresentano la prova di quanto senta il peso della promessa fatta alla città: riportare il Palermo in Serie A.

Il Giornale di Sicilia riporta anche le parole pronunciate da Inzaghi dopo la semifinale: «Non vado via neanche se mi chiama il Real Madrid. Sono in debito nei confronti dei tifosi, e lo sono tutti i miei giocatori. Solitamente ottengo gli obiettivi al primo anno, questa volta ci proveremo in due».

Parole che, secondo il quotidiano, non lasciano spazio a interpretazioni: il tecnico vuole restare a Palermo e completare il lavoro iniziato.

Massimiliano Radicini e Salvatore Orifici evidenziano inoltre come mai, dal ritorno del Palermo in Serie B, si fosse creato un rapporto così autentico tra allenatore e tifoseria.

Il Giornale di Sicilia sottolinea che Inzaghi abbia saputo mettere «l’amore dei tifosi al primo posto», rendendolo uno degli elementi centrali del percorso rosanero.

Il tecnico ha ancora un anno di contratto con opzione di rinnovo, ma secondo il quotidiano qualsiasi discorso sul futuro appare già indirizzato verso la continuità.

L’allenatore starebbe infatti già programmando la prossima stagione, con idee chiare sugli aspetti da migliorare e sulle lacune da colmare per tentare nuovamente l’assalto alla Serie A.

Nel pezzo del Giornale di Sicilia si parla anche della posizione del direttore sportivo Carlo Osti. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e attorno al suo nome iniziano già a circolare possibili sostituti.

Tuttavia, il club di viale del Fante starebbe ancora valutando la situazione con la consapevolezza che il lavoro svolto dal dirigente sia stato «positivo a 360 gradi», nonostante il mancato salto di categoria.

Osti era arrivato al Palermo nel gennaio dello scorso anno prendendo il posto di Morgan De Sanctis e, secondo il quotidiano, resta forte l’ipotesi di una sua permanenza accanto a Inzaghi.

Per il Giornale di Sicilia, il Palermo adesso ripartirà proprio dal suo allenatore, con una convinzione chiara: dopo la delusione di quest’anno, la Serie A non sarà più soltanto un obiettivo, ma quasi un obbligo.