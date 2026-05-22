Corriere dello Sport: “Recupero non giocato e troppi falli fischiati: nel Palermo resta il rammarico per Marcenaro”
Nel day after dell’eliminazione dalla semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, in casa Palermo resta l’amarezza non solo per il risultato finale ma anche per alcuni episodi arbitrali contestati durante la gara del “Renzo Barbera”.
Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il rammarico per l’ennesima eliminazione ai playoff si mescola al riconoscimento di una prestazione giocata con orgoglio e intensità dai rosanero.
Il Corriere dello Sport sottolinea però come, all’interno dell’ambiente Palermo, filtri anche una forte insoddisfazione per la direzione arbitrale di Marcenaro.
Paolo Vannini evidenzia in particolare due aspetti che avrebbero lasciato perplessi i rosanero. Il primo riguarda il numero dei falli fischiati: «28 a 11», dato considerato sproporzionato rispetto all’andamento della partita, soprattutto alla luce della gara molto aggressiva e veemente giocata dal Palermo.
Il secondo elemento contestato riguarda invece il recupero finale. Secondo il Corriere dello Sport, dei sei minuti assegnati dall’arbitro nel finale sul punteggio di 2-0 «ne sarebbero stati giocati davvero solo tre».
Un dettaglio che avrebbe aumentato ulteriormente il malcontento rosanero in una serata già segnata dalla delusione per una rimonta sfiorata ma non completata contro il Catanzaro.