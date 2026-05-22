Corriere dello Sport: “Recupero non giocato e troppi falli fischiati: nel Palermo resta il rammarico per Marcenaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (120) marcenaro

Nel day after dell’eliminazione dalla semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, in casa Palermo resta l’amarezza non solo per il risultato finale ma anche per alcuni episodi arbitrali contestati durante la gara del “Renzo Barbera”.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il rammarico per l’ennesima eliminazione ai playoff si mescola al riconoscimento di una prestazione giocata con orgoglio e intensità dai rosanero.


Il Corriere dello Sport sottolinea però come, all’interno dell’ambiente Palermo, filtri anche una forte insoddisfazione per la direzione arbitrale di Marcenaro.

Paolo Vannini evidenzia in particolare due aspetti che avrebbero lasciato perplessi i rosanero. Il primo riguarda il numero dei falli fischiati: «28 a 11», dato considerato sproporzionato rispetto all’andamento della partita, soprattutto alla luce della gara molto aggressiva e veemente giocata dal Palermo.

Il secondo elemento contestato riguarda invece il recupero finale. Secondo il Corriere dello Sport, dei sei minuti assegnati dall’arbitro nel finale sul punteggio di 2-0 «ne sarebbero stati giocati davvero solo tre».

Un dettaglio che avrebbe aumentato ulteriormente il malcontento rosanero in una serata già segnata dalla delusione per una rimonta sfiorata ma non completata contro il Catanzaro.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Corriere dello Sport: “Chi resta, chi parte e il nuovo Palermo di Inzaghi: da Pohjanpalo a Moreo e Tramoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Inzaghi e Osti: pronta la svolta tattica”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
palermo cesena 2-0 (106) corona

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Corona: «Abbiamo creato una grande famiglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (153) cassandro pohjanpalo le douaron marcenaro

Palermo-Catanzaro, il comunicato del Catanzaro: «Gestione complessiva dell’evento che ha lasciato molto a desiderare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (157) pierozzi

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, il messaggio di Pierozzi: «Da oggi si riparte»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
WhatsApp Image 2026-05-21 at 18.43.56

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Polito: «Sembrava Davide contro Golia. Palermo? Potenziale economico enorme»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
036664ed-e7b8-4aa3-9476-659857597e5b

Palermo-Catanzaro, ecco come il club calabrese ha lasciato lo spogliatoio del “Barbera”: danni e caos nel tunnel

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (99) segre

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, il lungo messaggio di Segre: «Avervi al mio fianco è la vittoria più bella»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (105) pallone serie b

Serie B, stangata sul Palermo dopo la semifinale col Catanzaro: ammenda da 20 mila euro e due turni a Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Screenshot 2026-05-21 170407

Catanzaro in festa. Iemmello ai tifosi «Abbiamo vinto contro tutto e tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (68)

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Palumbo promette: «Il prossimo anno vi riporteremo dove meritate»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (132) tifosi coreografia alessia

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, il messaggio della Curva Nord: «Alessia ha vinto, noi orgogliosi della squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (120) marcenaro

Corriere dello Sport: “Recupero non giocato e troppi falli fischiati: nel Palermo resta il rammarico per Marcenaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Corriere dello Sport: “Chi resta, chi parte e il nuovo Palermo di Inzaghi: da Pohjanpalo a Moreo e Tramoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Inzaghi e Osti: pronta la svolta tattica”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Mazzotta (1)

Mazzotta: «Il Catanzaro ha meritato la finale. Anche se al ritorno…»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
palermo cesena 2-0 (106) corona

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Corona: «Abbiamo creato una grande famiglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026