Catanzaro in festa. Iemmello ai tifosi «Abbiamo vinto contro tutto e tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
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Notte di festa a Catanzaro dopo la qualificazione alla finale playoff di Serie B conquistata al “Renzo Barbera” contro il Palermo. Al rientro in Calabria, la squadra giallorossa è stata accolta da centinaia di tifosi in festa tra cori, bandiere e fumogeni per celebrare uno storico traguardo.

Tra i più acclamati c’è stato il capitano Pietro Iemmello, protagonista anche davanti ai sostenitori giallorossi radunati per salutare la squadra dopo il passaggio del turno.


In un video apparso sui social nelle ore successive a Palermo-Catanzaro, l’attaccante e simbolo della squadra di Alberto Aquilani prende il microfono e carica l’ambiente: «Abbiamo vinto contro tutto e tutti. Abbiamo meritato la finale».

Parole accolte dall’entusiasmo dei tifosi presenti, esplosi in cori e applausi per una squadra che continua a sognare la Serie A dopo aver eliminato il Palermo in semifinale playoff.

Il Catanzaro affronterà ora il Monza nell’ultimo atto degli spareggi promozione: andata in Calabria il 24 maggio, ritorno in Lombardia il 29 maggio.

 

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