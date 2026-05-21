Palermo-Catanzaro, due fermi dopo i disordini al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
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Clima tesissimo allo Stadio Renzo Barbera durante l’intervallo di Palermo-Catanzaro. Come riportato da La Nuova Calabria, sarebbero già scattati due fermi dopo quanto accaduto in tribuna nel corso della gara.

I video diventati virali nelle ultime ore mostrano momenti di forte tensione, con spintoni, urla e il coinvolgimento anche del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, che avrebbe cercato di calmare la situazione e proteggere alcuni giovani presenti nel settore.


Le indagini sono ancora in corso e gli investigatori stanno analizzando i filmati registrati all’interno del Barbera per chiarire ogni responsabilità. I due fermi rappresentano però già un primo sviluppo concreto dopo una serata che ha lasciato parecchie polemiche attorno alla partita.

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