Empoli, Elia guarda avanti: «Ripartire azzerando questa stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (61) elia

Dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata, Empoli FC prova a lasciarsi alle spalle una stagione complicata. Tra i protagonisti del finale di campionato c’è stato Salvatore Elia, che ha analizzato il percorso della squadra parlando delle difficoltà vissute e della necessità di ripartire con nuovi obiettivi.

L’esterno azzurro ha sottolineato come la permanenza in categoria rappresenti comunque un risultato importante: «A bocce ferme dico che abbiamo fatto una grande salvezza. C’è il rammarico per i punti persi nel girone di ritorno, ma nella situazione in cui ci eravamo messi siamo felici di come sono andate le cose».


Secondo Elia, la chiave per evitare i play-out è stata la determinazione del gruppo: «L’arma vincente è stata non mollare fino all’ultimo e crederci sempre». Il giocatore ha poi ammesso che nella seconda parte della stagione qualcosa sia mancato alla squadra: «Non abbiamo messo quel qualcosa in più che serviva in questo campionato».

Spazio anche al tema personale, con il riferimento ai problemi fisici che lo hanno limitato: «Non ero al cento per cento, ma ho cercato comunque di dare il mio contributo».

Infine, lo sguardo rivolto al futuro: «Si cerca di azzerare questa stagione, si riparte dandoci altri obiettivi e con un’altra maturità rispetto a questa annata. Dovremo fare tesoro dell’esperienza avuta per non passarci di nuovo».

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