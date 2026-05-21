Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
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La Gazzetta dello Sport premia il Catanzaro dopo la qualificazione alla finale playoff di Serie B conquistata al “Renzo Barbera” contro il Palermo. Il migliore in campo secondo il quotidiano sportivo è Brighenti, autore di una prova difensiva impeccabile e valutato 7,5.

La Gazzetta dello Sport assegna 7,5 anche a Pigliacelli, decisivo con diversi interventi che hanno permesso ai giallorossi di difendere il vantaggio costruito all’andata. Bene anche Favasuli, Petriccione e Pittarello, tutti valutati 7.


Nel Palermo spiccano invece le prove di Joronen, Ceccaroni, Ranocchia e Rui Modesto, tutti premiati con un 7 dopo una gara giocata con intensità fino all’ultimo minuto.

Di seguito le pagelle complete della Gazzetta dello Sport.

PALERMO

Joronen 7
Pierozzi 5,5
Peda sv
Dal 16’ pt Magnani 6
Ceccaroni 7
Dal 31’ st Corona 6
Augello 5,5
Segre 6,5
Dal 6’ st Rui Modesto 7
Ranocchia 7
Le Douaron 6
Dal 1’ st Vasic 6
Palumbo 6,5
Johnsen 6,5
Dal 31’ st Gyasi 6
Pohjanpalo 6

Allenatore Filippo Inzaghi 6,5

CATANZARO

Pigliacelli 7,5
Brighenti 7,5: «A quasi 37 anni il più anziano in campo regala una lezione di insuperabilità».
Antonini 6,5
Cassandro 6,5
Alesi 6
Dal 33’ st Frosinini 6
Pontisso 6,5
Petriccione 7
Dal 33’ st Rispoli 6
Favasuli 7
Dal 42’ st Bashi sv
Iemmello 6
Dal 16’ st Pompetti 6
Liberali 6,5
Dal 1’ st Di Francesco 6,5
Pittarello 7

Allenatore Alberto Aquilani 6

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