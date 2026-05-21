Juve Stabia, cresce l’ottimismo: interesse concreto da parte di tre acquirenti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
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Dopo una stagione da protagonista culminata con la qualificazione ai playoff di Serie B, per la Juve Stabia è il momento di concentrarsi sul futuro societario. Secondo quanto riportato da PianetaSerieB, stanno emergendo importanti novità sul fronte extra campo.

Attualmente il club è gestito dagli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, impegnati nel traghettare la società verso una nuova fase. Dopo lo stop definitivo alla parentesi legata ad Agnello, l’obiettivo è trovare una proprietà solida in grado di garantire continuità e stabilità.


Le manifestazioni d’interesse, secondo quanto raccolto da PianetaSerieB, sarebbero già tre. Una farebbe riferimento a un gruppo svizzero, mentre le altre due riguarderebbero un imprenditore singolo e un consorzio formato da più imprenditori pronti a unire le proprie risorse per rilevare il club. I primi contatti sarebbero già stati avviati con il direttore generale Ferdinando Elefante.

L’aspetto più rassicurante riguarda però l’iscrizione al prossimo campionato: tutti i soggetti interessati avrebbero già garantito la copertura economica necessaria per sostenere le spese richieste, stimate tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Attorno alle Vespe resta quindi grande attenzione, con la sensazione che il percorso costruito sul campo possa presto trovare continuità anche a livello societario.

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