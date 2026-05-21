Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi sui social: «Sono molto triste, ma non vedo l’ora di riportare il Palermo dove merita»

Dopo l’eliminazione del Palermo nella semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, Filippo Inzaghi ha affidato ai social tutto il suo stato d’animo. L’allenatore rosanero ha pubblicato un messaggio su Instagram rivolto ai tifosi del Palermo, ringraziando la piazza per il sostegno ricevuto durante tutta la stagione.

«Il calcio è anche questo, sono molto triste dentro, mi dispiace per la gente di Palermo, mi dispiace per i miei ragazzi», ha scritto Inzaghi nel post pubblicato poche ore dopo la sfida del “Renzo Barbera”.





Il tecnico rosanero ha poi rilanciato immediatamente lo sguardo verso il futuro, confermando ancora una volta la volontà di proseguire il proprio percorso sulla panchina del Palermo: «Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo per portare Palermo dove merita, questo stadio è magico, questa gente è magica».

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Inzaghi ha invitato l’ambiente rosanero a guardare già alla prossima stagione: «Dobbiamo guardare avanti e pensare già alla prossima stagione, accettiamo il verdetto del campo e ci prepariamo per il prossimo campionato».

Infine, il tecnico ha voluto dedicare un pensiero speciale ai tifosi: «Voglio ringraziarvi tutti per l’affetto che mi state dando. FORZA PALERMO».

Parole che confermano il forte legame creatosi tra Inzaghi e il pubblico rosanero nel corso della stagione, nonostante la delusione per la mancata qualificazione alla finale playoff di Serie B.