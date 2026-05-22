Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Corona: «Abbiamo creato una grande famiglia»

Dopo l’eliminazione del Palermo nella semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, anche Giacomo Corona ha affidato ai social il proprio messaggio rivolto ai tifosi rosanero.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’attaccante del Palermo ha voluto ringraziare la tifoseria e i compagni per il percorso vissuto durante la stagione appena conclusa.





«Non è finita come tutti noi speravamo ma è stato un anno molto importante», ha scritto Corona sui social.

L’attaccante rosanero ha poi sottolineato il legame nato con l’ambiente palermitano: «Le emozioni provate quest’anno da palermitano sono state uniche».

Corona ha quindi ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto durante tutta la stagione: «Insieme abbiamo creato una grande famiglia, volevo ringraziare tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto».

Infine, il messaggio si chiude con un pensiero rivolto ai compagni di squadra: «Tutti i miei compagni con cui abbiamo instaurato un rapporto magnifico».

Parole che confermano il forte legame creatosi tra il giovane attaccante rosanero e l’ambiente Palermo nel corso della stagione appena conclusa.