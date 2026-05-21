Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, il messaggio di Pierozzi: «Da oggi si riparte»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
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Dopo l’eliminazione del Palermo nella semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, Nicolo Pierozzi ha pubblicato ha pubblicato sui social un messaggio rivolto ai tifosi rosanero, ribadendo il suo amore per la città e come non bisogna guardare al passato.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Pierozzi ha scritto: «Palermo ti entra nel cuore. È il sentimento di una città che cambia il tuo modo di vivere le cose»


L’esterno ha già voglia di ricominciare, senza guardare al passato ma soltanto al futuro: «Da oggi si riparte: non c’è tempo per guardarsi indietro. Giorno dopo giorno, godendosi il viaggio»

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