Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, il messaggio di Pierozzi: «Da oggi si riparte»

Dopo l’eliminazione del Palermo nella semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, Nicolo Pierozzi ha pubblicato ha pubblicato sui social un messaggio rivolto ai tifosi rosanero, ribadendo il suo amore per la città e come non bisogna guardare al passato.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Pierozzi ha scritto: «Palermo ti entra nel cuore. È il sentimento di una città che cambia il tuo modo di vivere le cose»





L’esterno ha già voglia di ricominciare, senza guardare al passato ma soltanto al futuro: «Da oggi si riparte: non c’è tempo per guardarsi indietro. Giorno dopo giorno, godendosi il viaggio»