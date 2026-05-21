Palermo-Catanzaro, ecco come il club calabrese ha lasciato lo spogliatoio del “Barbera”: danni e caos nel tunnel

Continuano a far discutere gli strascichi della semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Dopo le tensioni scoppiate durante e dopo la gara del “Renzo Barbera”, emergono adesso anche alcune immagini che mostrano le condizioni in cui sarebbe stato lasciato lo spogliatoio occupato dal club calabrese.

Nelle foto circolate nelle ultime ore si vedono bottiglie sparse sul pavimento, rifiuti, cartoni della pizza, bicchieri e materiale abbandonato all’interno dello spogliatoio ospite del “Barbera”, oltre ad alcuni danni evidenti nel tunnel del sottopassaggio che conduce al terreno di gioco.





Immagini che alimentano ulteriormente il clima di forte tensione seguito al passaggio del turno del Catanzaro, qualificato alla finale playoff di Serie B nonostante la sconfitta per 2-0 subita al “Barbera” contro il Palermo.

Nelle scorse ore il club rosanero, attraverso un comunicato ufficiale, aveva parlato anche di «atti di vandalismo registrati e documentati negli spogliatoi e nelle aree tecniche dello stadio», prendendo posizione dopo le polemiche nate in seguito agli episodi avvenuti nella tribuna autorità.