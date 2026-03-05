Serie C girone C: il Catania cade a Benevento, il Cerignola cala il poker al Trapani. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 223300

Si concludono i match del girone C del campionato di Serie C in programma per le ore 20.30. Scontro di vertice tra Benevento e Catania che termina con la vittoria della formazione di Floro Flores, che si impone in rimonta sul risultato di 2-1. Sbloccano il match gli etnei al 22′ con la rete di Lunetta, ma i padroni di casa ribaltato il risultato prima con la rete al 25 di Lamesta, poi con il gol allo scadere di Mignani, consolidando il primato in classifica. Arriva una brutta sconfitta invece per il Trapani, che perde per 4-2 in casa dell’Audace Cerignola, in un match mai stato in discussione. Vincono anche Altamura, Crotone e Cosenza. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Altamura-Foggia 1-0 (72′ Curcio)


Audace Cerignola-Trapani 4-2 (10′ Ruggiero; 30′, 76′ Gambale; 39′ Paolucci; 45+9′ Celeghin; 83′ Vazquez)

Benevento-Catania 2-1 (22′ Lunetta; 25′ Lamesta; 85′ Mignani)

Casertana-Salernitana 1-0 (37′ Butic)

Crotone-Cavese 2-0 (25, 52′ Gomez)

Potenza-Cosenza 1-4 (4′, 54′ Emmaausso; 27′ Selleri; 39′ Florenzi; 68′ Dametto)

LA CLASSIFICA

Benevento — 70

Catania — 60

Cosenza — 53

Salernitana — 51

Casertana — 49

Crotone — 48

Audace Cerignola — 45

Monopoli — 44

Casarano — 40

Altamura — 40

Potenza — 37

Atalanta U23 — 35

Sorrento — 33

Latina — 32

Cavese — 31

Picerno — 31

Giugliano — 28

Trapani — 28

Foggia — 22

