Bianco verso Spezia-Monza: «Dobbiamo guardare il Venezia, non Palermo e Frosinone»

MONZA – In vista del match del “Picco” tra Monza e Spezia, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco.

«Noi dobbiamo guardare al Venezia, non alle altre – ha dichiarato il tecnico -. Mi arrabbio quando guardano i risultati di Frosinone e Palermo. Noi siamo forti, ma quelli che hanno in Sicilia ci sono grosse differenze. Si sono create le condizioni per guardare in avanti. Dobbiamo provare ad alzare la Coppa da vincitori. Niente è scontato»





Bianco ha inoltre aggiunto: «Noi guardiamo a noi stessi. Non mi interessa quello che fanno le altre. Noi vogliamo restare tra le prime due. Vogliamo continuare ad andare forte»

E sull’obiettivo, il tecnico non ha dubbi: «Arrivare primo o secondo cambia poco. Quando arrivi primo alzi la coppa, arrivare primi ha un sapore particolare. Noi vogliamo andare in Serie A»

Poi uno sguardo al prossimo avversario, lo Spezia: «Sono vivi, hanno fatto un’ottima partita a Padova. Forse meritava la vittoria come la settimana prima con la Reggiana. Sono vivi, hanno valori e un allenatore di grande esperienza che è stato ct della Nazionale. Dobbiamo vincere, ce la possiamo fare»

Infine, sui prossimi impegno: «Non penseremo al Palermo, il nostro focus è improntato sulla partita del Picco. Saranno tutte partite importanti, forse le prossime 4 potrebbero essere decisive prima della sosta e poi avremo le ultime sei. Abbiamo trovato equilibri, ma con quest’alchimia andremo lontano»