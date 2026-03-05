Bianco verso Spezia-Monza: «Dobbiamo guardare il Venezia, non Palermo e Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

MONZA – In vista del match del “Picco” tra Monza e Spezia, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco.

«Noi dobbiamo guardare al Venezia, non alle altre – ha dichiarato il tecnico -. Mi arrabbio quando guardano i risultati di Frosinone e Palermo. Noi siamo forti, ma quelli che hanno in Sicilia ci sono grosse differenze. Si sono create le condizioni per guardare in avanti. Dobbiamo provare ad alzare la Coppa da vincitori. Niente è scontato»


Bianco ha inoltre aggiunto: «Noi guardiamo a noi stessi. Non mi interessa quello che fanno le altre. Noi vogliamo restare tra le prime due. Vogliamo continuare ad andare forte»

E sull’obiettivo, il tecnico non ha dubbi: «Arrivare primo o secondo cambia poco. Quando arrivi primo alzi la coppa, arrivare primi ha un sapore particolare. Noi vogliamo andare in Serie A»

Poi uno sguardo al prossimo avversario, lo Spezia: «Sono vivi, hanno fatto un’ottima partita a Padova. Forse meritava la vittoria come la settimana prima con la Reggiana. Sono vivi, hanno valori e un allenatore di grande esperienza che è stato ct della Nazionale. Dobbiamo vincere, ce la possiamo fare»

Infine, sui prossimi impegno: «Non penseremo al Palermo, il nostro focus è improntato sulla partita del Picco. Saranno tutte partite importanti, forse le prossime 4 potrebbero essere decisive prima della sosta e poi avremo le ultime sei. Abbiamo trovato equilibri, ma con quest’alchimia andremo lontano»

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B, ufficiale il calendario dalla 33ª alla 38ª giornata: tutte le partite del finale di stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 153919

Cassano esalta Insigne dopo il gol al Palermo: «Non c’entra niente con la Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
generico-novembre-2025-71414.660x368

Carrarese, appello dei tifosi sui social: “Contro tutto e tutti”. Domenica arriva il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
carrarese stadio

Carrarese, il club chiarisce sui fatti allo stadio dei Marmi: “Nessuna aggressione a Rocchi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file4 (87)

Frosinone, Gelli dopo il pari col Pescara: «Sul gol di Di Nardo siamo stati polli»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file3 - 2026-03-05T125500.685

Carrarese, Melegoni dopo il 3-3 col Catanzaro: «Ennesimo episodio arbitrale dubbio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file2 - 2026-03-05T123846.512

Südtirol, tegola Cragno: rottura del tendine d’Achille dopo l’infortunio contro la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file1 - 2026-03-05T122023.467

Serie B, le designazioni arbitrali: Piccinini per Carrarese-Palermo, ecco tutti gli arbitri della giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
lupo

Lupo: «Il Palermo può ancora sperare nella promozione diretta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 084832

Fumagalli e il gesto che vale più di un gol: «Mi sono fermato, Cragno era a terra. Anche Joronen…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo le Douaron Paoletti

Corriere dello Sport: “Serie B, marzo decisivo: testa-coda, scontri diretti e le quote per promozione e salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
645769830_18562944799028480_586492134342353907_n

Juve Stabia-Sampdoria 1-1, botta e risposta al Menti: un punto che sorride ai blucerchiati. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-05 223300

Serie C girone C: il Catania cade a Benevento, il Cerignola cala il poker al Trapani. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Bianco verso Spezia-Monza: «Dobbiamo guardare il Venezia, non Palermo e Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 220149

Palermo, Le Douaron festeggia i 200 match in carriera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 214146

Palermo, Palumbo dopo la vittoria sul Mantova e la visita di Tonypitony: “Una meravigliosa serata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 212357

Serie C girone C: Cerignola avanti 3-1 sul Trapani, pari tra Benevento e Catania dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026