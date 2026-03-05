Palermo, Le Douaron festeggia i 200 match in carriera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 220149

Serata speciale quella di ieri per l’attaccante del Palermo, Jeremy Le Douaron. Nel match contro il Mantova il francese ha festeggiato le 200 partite in carriera, 64 delle quali vestendo la maglia rosanero.

Un traguardo importante per l’ex Brest, celebrato con un ottima prestazione e un importante vittoria che permette agli uomini di Inzaghi di continuare ad inseguire le prime due posizioni in classifica, valevoli per la promozione diretta in Serie A. 200 partite sofferte e lottate per Le Douaron, festeggiate anche via social con un post dedicato.


 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Jérémy Le Douaron (@jeremld22)

