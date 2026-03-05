Palermo, Palumbo dopo la vittoria sul Mantova e la visita di Tonypitony: “Una meravigliosa serata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 214146

Serata magica ieri al Barbera, con il Palermo che è uscito vittorioso per 2-1 dall’importante match contro il Mantova. Una gara sofferta nel finale, dove gli uomini di Inzaghi hanno rischiato di subire una clamorosa rimonta.

Nel post-partita ha fatto visita ai rosanero il famoso cantante Tonypitony, che ha salutato la squadra facendo i complimenti per il meritato successo. “Una meravigliosa serata! 🩷🖤” il messaggio via social del trequartista del Palermo, Antonio Palumbo, accompagnata dalla foto con il rinomato cantautore.


Una piacevole sorpresa per Palumbo e compagni, che hanno apprezzato l’incontro con il cantante italiano più in voga del momento.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da antoniopalumbo (@antoniopalumbo96)

 

Altre notizie

Screenshot 2026-03-05 220149

Palermo, Le Douaron festeggia i 200 match in carriera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
PALERMO MANTOVA TIFOSI

Palermo-Juve Stabia, via alla vendita dei biglietti: prezzi e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
WhatsApp Image 2026-03-05 at 17.09.28

L’Athletic Palermo passa a Enna e vola al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B, ufficiale il calendario dalla 33ª alla 38ª giornata: tutte le partite del finale di stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Palermo Mantova Segre Pohjanpalo

Serie B, il calendario del Palermo nelle ultime sei giornate: date e orari

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 153919

Cassano esalta Insigne dopo il gol al Palermo: «Non c’entra niente con la Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
generico-novembre-2025-71414.660x368

Carrarese, appello dei tifosi sui social: “Contro tutto e tutti”. Domenica arriva il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 144259

Tony Pitony al Barbera: il fenomeno virale visita lo stadio prima dello show sold out al Golden

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: seduta di recupero dopo il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file1 - 2026-03-05T122023.467

Serie B, le designazioni arbitrali: Piccinini per Carrarese-Palermo, ecco tutti gli arbitri della giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
lupo

Lupo: «Il Palermo può ancora sperare nella promozione diretta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
resizer (1)

L’indie pop rosanero di Albe.X: «Il mio sogno è suonare allo stadio del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-05 220149

Palermo, Le Douaron festeggia i 200 match in carriera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 214146

Palermo, Palumbo dopo la vittoria sul Mantova e la visita di Tonypitony: “Una meravigliosa serata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 212357

Serie C girone C: Cerignola avanti 3-1 sul Trapani, pari tra Benevento e Catania dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 211034

Athletic Palermo, Torres: «La forza di questa squadra è il gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 205347

Athletic Palermo, Ferraro dopo la vittoria sull’Enna: «Stiamo facendo qualcosa di incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026