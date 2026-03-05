Palermo, Palumbo dopo la vittoria sul Mantova e la visita di Tonypitony: “Una meravigliosa serata”

Serata magica ieri al Barbera, con il Palermo che è uscito vittorioso per 2-1 dall’importante match contro il Mantova. Una gara sofferta nel finale, dove gli uomini di Inzaghi hanno rischiato di subire una clamorosa rimonta.

Nel post-partita ha fatto visita ai rosanero il famoso cantante Tonypitony, che ha salutato la squadra facendo i complimenti per il meritato successo. “Una meravigliosa serata! 🩷🖤” il messaggio via social del trequartista del Palermo, Antonio Palumbo, accompagnata dalla foto con il rinomato cantautore.





Una piacevole sorpresa per Palumbo e compagni, che hanno apprezzato l’incontro con il cantante italiano più in voga del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da antoniopalumbo (@antoniopalumbo96)