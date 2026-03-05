Serie C girone C: Cerignola avanti 3-1 sul Trapani, pari tra Benevento e Catania dopo i primi 45. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi dei match del girone C di Serie C in programma per le ore 20.30. Termina sul risultato di 1-1 la prima frazione di gioco dello scontro al vertice tra Benevento e Catania: passano in vantaggio gli etnei al 22′ grazie alla rete di Lunetta, risponde al 25 per i padroni di casa Lamesta, riportando il punteggio in parità. Brutti primi 45 minuti per il Trapani, che va al riposo sotto sul parziale di 3-0 in casa dell’Audace Cerignola: decidono al momento le reti di Ruggiero, Gambale e Paolucci. In vantaggio anche Crotone, Cosenza e Casertana. Di seguito i risultati parziali:

Altamura-Foggia 0-0


Audace Cerignola-Trapani 1-0

Benevento-Catania 1-1

Casertana-Salernitana 1-0

Crotone-Cavese 1-0

Potenza-Cosenza 1-1

