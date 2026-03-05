Athletic Palermo, Torres: «La forza di questa squadra è il gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 211034

In seguito alla vittoria per 2-1 dell’Athletic Palermo nella trasferta contro l’Enna, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiale del club il difensore dei nerorosa, Pedro Torres, autore del gol che ha sbloccato l’incontro.

«Sono contento per questa partita, era importantissima e sono felice che siamo riusciti a vincere – ha dichiarato -. Per me è stata una gara speciale, soprattutto perchè era da tempo che non giocavo ed è stata un emozione grande dare una mano alla squadra».


Torres ha poi confessato: «La forza di questa squadra è il gruppo. Ci alleniamo sempre tutti e due mila. C’è un bell’ambiente, non litighiamo. È un gruppo bellissimo e questo è quello che ci da forza per andare avanti».

Infine, una dedica speciale per il gol: «Lo dedico alla mia fidanzata e alla mia famiglia che sono sempre con me, anche ai miei compagni».

