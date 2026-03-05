Athletic Palermo, Ferraro dopo la vittoria sull’Enna: «Stiamo facendo qualcosa di incredibile»

In seguito alla vittoria per 2-1 dell’Athletic Palermo in casa dell’Enna, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatore nerorosa, Emanuele Ferraro, non nascondendo l’orgoglio per questo successo.

«E stata una partita molto tesa e difficile, contro una squadra che ci ha messo in difficolta su un campo dove si può giocare poco – ha dichiarato il tecnico -. Devo fare un applauso ai miei perché sono stati strepitosi sotto tutti i punti di vista».





Ferraro ha poi aggiunto: «Oggi mi è piaciuta la squadra che ho visto. Abbiamo stravolto l’11 iniziale e oggi è la vittoria della squadra. Sono estremamente contento perché non fai questo se non hai a disposizione un gruppo di ragazzi straordinari come i nostri, che stanno dando tutto».

E sull’avversario di oggi: «L’Enna è una squadra che ha molta fisicità, che stava facendo secondo me delle cose importanti in questo periodo, lo dicono le ultime partite. Quindi oggi sono veramente molto orgoglioso a prescindere dal risultato. Avere questo atteggiamento e giocarsela a viso aperto senza fare calcoli e cercare di portare a casa la vittoria mi inorgoglisce. Avere trasmesso questa mentalità ai ragazzi è la base di tutto».

Su cosa serve ora, il tecnico non ha dubbi: «Adesso dobbiamo staccare per forza perchè è stato un periodo molto teso. Ci riposiamo un pò, la squadra ne ha veramente bisogno, dopodiché penseremo al Paterno».

Infine, sul primo posto e il sogno promozione: «Sappiamo benissimo che siamo li e ci proveremo con tutte le nostre forze fino all’ultimo per cercare di stare su, ma a prescindere da tutto stiamo facendo qualcosa di incredibile. Io lo chiamo sogno ma non è un sogno, è una realtà. Questi ragazzi tutti i giorni mi danno veramente tutto, hanno l’atteggiamento anche in allenamento giusto e questo si trasmette anche in partita».