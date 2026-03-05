Athletic Palermo, Ferraro dopo la vittoria sull’Enna: «Stiamo facendo qualcosa di incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 205347

In seguito alla vittoria per 2-1 dell’Athletic Palermo in casa dell’Enna, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatore nerorosa, Emanuele Ferraro, non nascondendo l’orgoglio per questo successo.

«E stata una partita molto tesa e difficile, contro una squadra che ci ha messo in difficolta su un campo dove si può giocare poco – ha dichiarato il tecnico -. Devo fare un applauso ai miei perché sono stati strepitosi sotto tutti i punti di vista».


Ferraro ha poi aggiunto: «Oggi mi è piaciuta la squadra che ho visto. Abbiamo stravolto l’11 iniziale e oggi è la vittoria della squadra. Sono estremamente contento perché non fai questo se non hai a disposizione un gruppo di ragazzi straordinari come i nostri, che stanno dando tutto».

E sull’avversario di oggi: «L’Enna è una squadra che ha molta fisicità, che stava facendo secondo me delle cose importanti in questo periodo, lo dicono le ultime partite. Quindi oggi sono veramente molto orgoglioso a prescindere dal risultato. Avere questo atteggiamento e giocarsela a viso aperto senza fare calcoli e cercare di portare a casa la vittoria mi inorgoglisce. Avere trasmesso questa mentalità ai ragazzi è la base di tutto».

Su cosa serve ora, il tecnico non ha dubbi: «Adesso dobbiamo staccare per forza perchè è stato un periodo molto teso. Ci riposiamo un pò, la squadra ne ha veramente bisogno, dopodiché penseremo al Paterno».

Infine, sul primo posto e il sogno promozione: «Sappiamo benissimo che siamo li e ci proveremo con tutte le nostre forze fino all’ultimo per cercare di stare su, ma a prescindere da tutto stiamo facendo qualcosa di incredibile. Io lo chiamo sogno ma non è un sogno, è una realtà. Questi ragazzi tutti i giorni mi danno veramente tutto, hanno l’atteggiamento anche in allenamento giusto e questo si trasmette anche in partita».

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-03-05 at 17.09.28

L’Athletic Palermo passa a Enna e vola al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-04 155749

Athletic Palermo, Ferraro: «A Enna sarà una partita maschia, ce la giocheremo a viso aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
WhatsApp Image 2026-03-02 at 14.20.36

Athletic Club Palermo, Viareggio Cup: esordio allo stadio dei Pini

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
WhatsApp Image 2026-03-01 at 17.14.30

Athletic Club Palermo, colpo da grande: 2-1 al Sambiase e vetta nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
WhatsApp Image 2026-02-28 at 11.29.09

Athletic Club Palermo, esame Sambiase: Ferraro carica i suoi per la sfida di Lamezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
WhatsApp Image 2026-02-22 at 17.28.44

Serie D Athletic Palermo, un pari che brucia: dominio e palo, ma col Gela finisce 1-1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
WhatsApp Image 2026-02-21 at 12.51.54

Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Gela: «Inizia un mini campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
2f297853-83a6-4d81-a682-79aba78dc9b8

Perinetti presenta il suo libro a Parma: l’Athletic Club Palermo al fianco della lotta ai disturbi alimentari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
perinetti

Athletic, stop forzato a Enna: Perinetti rilancia «Noi determinati»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
635362336_1738159473967279_4017424439609045255_n

Serie D Girone I, duello infinito in vetta: Savoia aggancia l’Igea. Nissa a -1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 154013

Enna-Athletic Club Palermo non si gioca: rinvio ufficiale per campo impraticabile

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
FERRARO

Athletic Club Palermo, trasferta insidiosa a Enna: Ferraro chiede concentrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-05 205347

Athletic Palermo, Ferraro dopo la vittoria sull’Enna: «Stiamo facendo qualcosa di incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
PALERMO MANTOVA TIFOSI

Palermo-Juve Stabia, via alla vendita dei biglietti: prezzi e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
WhatsApp Image 2026-03-05 at 17.09.28

L’Athletic Palermo passa a Enna e vola al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B, ufficiale il calendario dalla 33ª alla 38ª giornata: tutte le partite del finale di stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Palermo Mantova Segre Pohjanpalo

Serie B, il calendario del Palermo nelle ultime sei giornate: date e orari

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026