Palermo-Juve Stabia, via alla vendita dei biglietti: prezzi e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
PALERMO MANTOVA TIFOSI

Sono ufficialmente in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma martedì 17 marzo alle ore 19.00 allo stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero invita i tifosi a presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio d’inizio per evitare code e disagi agli ingressi.


Modalità di acquisto

Per acquistare un biglietto è necessario essere registrati al nuovo ecosistema digitale del Palermo FC, attivo dal 2 dicembre 2025. Gli acquisti effettuati in precedenza restano consultabili tramite il proprio account Vivaticket.

I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti attraverso due canali:

la pagina biglietteria ufficiale del Palermo FC

i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar & Store allo stadio Renzo Barbera

Prezzi dei biglietti

Queste le tariffe previste per Palermo-Juve Stabia.

Centralissima
Intero: 103 €
Donne / Over 65: 82 €
Under 16: 82 €

Tribuna Centrale
Intero: 73 €
Donne / Over 65: 57 €
Under 16: 57 €

Tribuna Laterale
Intero: 48 €
Donne / Over 65: 40 €
Under 16: 40 €

Gradinata Inferiore
Intero: 34 €
Donne / Over 65: 30 €
Under 16: 30 €
Promo UNIPA: 25 €

Gradinata Superiore
Intero: 28 €
Donne / Over 65: 23 €
Under 16: 23 €
Under 14: 14 €
Promo UNIPA: 21 €

Curve
Intero: 22 €
Donne / Over 65: 18 €
Under 16: 18 €

Le riduzioni sono riservate a:

Over 65: utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data di acquisto

Under 16: utenti che non abbiano compiuto 16 anni

Under 14: acquistabile solo insieme a un biglietto intero nel settore Gradinata Superiore Laterale

Promo Università

È prevista una tariffa speciale per studenti e personale universitario con Promo UNIPA, acquistabile esclusivamente presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera nelle giornate:

martedì 10 marzo

mercoledì 11 marzo

venerdì 13 marzo

Orari: 10.00-13.00 e 15.00-17.00

Promo StraPapà

Gli iscritti alla manifestazione StraPapà 2026 potranno usufruire della tariffa Ridotto StraPapà nel settore Gradinata Superiore Laterale.

Omaggi Under 14

I biglietti omaggio per gli Under 14 nel settore Gradinata Superiore Laterale potranno essere ritirati, fino a esaurimento disponibilità, presso l’Info Point dello stadio nelle seguenti giornate:

martedì 10 marzo

mercoledì 11 marzo

venerdì 13 marzo

Orari: 10.00-13.00 e 15.00-17.00

Cambio utilizzatore

Per i biglietti e gli abbonamenti valgono le seguenti regole:

Intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donne

Ridotto over 65: cedibile solo a over 65

Ridotto under 16: non cedibile

Ridotto under 14: non cedibile

Promo università: non cedibile

Accesso allo stadio

Per entrare al Renzo Barbera nel giorno della gara sarà necessario:

presentare documento d’identità originale e valido

esibire biglietto digitale o cartaceo

per titoli caricati su SIAMOAQUILE Card, presentare fidelity card e ricevuta segnaposto

Le indicazioni per il settore ospiti saranno comunicate successivamente dopo le decisioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

