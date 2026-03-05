Palermo-Juve Stabia, via alla vendita dei biglietti: prezzi e modalità d’acquisto
Sono ufficialmente in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma martedì 17 marzo alle ore 19.00 allo stadio Renzo Barbera.
Il club rosanero invita i tifosi a presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio d’inizio per evitare code e disagi agli ingressi.
Modalità di acquisto
Per acquistare un biglietto è necessario essere registrati al nuovo ecosistema digitale del Palermo FC, attivo dal 2 dicembre 2025. Gli acquisti effettuati in precedenza restano consultabili tramite il proprio account Vivaticket.
I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti attraverso due canali:
la pagina biglietteria ufficiale del Palermo FC
i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar & Store allo stadio Renzo Barbera
Prezzi dei biglietti
Queste le tariffe previste per Palermo-Juve Stabia.
Centralissima
Intero: 103 €
Donne / Over 65: 82 €
Under 16: 82 €
Tribuna Centrale
Intero: 73 €
Donne / Over 65: 57 €
Under 16: 57 €
Tribuna Laterale
Intero: 48 €
Donne / Over 65: 40 €
Under 16: 40 €
Gradinata Inferiore
Intero: 34 €
Donne / Over 65: 30 €
Under 16: 30 €
Promo UNIPA: 25 €
Gradinata Superiore
Intero: 28 €
Donne / Over 65: 23 €
Under 16: 23 €
Under 14: 14 €
Promo UNIPA: 21 €
Curve
Intero: 22 €
Donne / Over 65: 18 €
Under 16: 18 €
Le riduzioni sono riservate a:
Over 65: utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data di acquisto
Under 16: utenti che non abbiano compiuto 16 anni
Under 14: acquistabile solo insieme a un biglietto intero nel settore Gradinata Superiore Laterale
Promo Università
È prevista una tariffa speciale per studenti e personale universitario con Promo UNIPA, acquistabile esclusivamente presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera nelle giornate:
martedì 10 marzo
mercoledì 11 marzo
venerdì 13 marzo
Orari: 10.00-13.00 e 15.00-17.00
Promo StraPapà
Gli iscritti alla manifestazione StraPapà 2026 potranno usufruire della tariffa Ridotto StraPapà nel settore Gradinata Superiore Laterale.
Omaggi Under 14
I biglietti omaggio per gli Under 14 nel settore Gradinata Superiore Laterale potranno essere ritirati, fino a esaurimento disponibilità, presso l’Info Point dello stadio nelle seguenti giornate:
martedì 10 marzo
mercoledì 11 marzo
venerdì 13 marzo
Orari: 10.00-13.00 e 15.00-17.00
Cambio utilizzatore
Per i biglietti e gli abbonamenti valgono le seguenti regole:
Intero: cedibile a tutti
Ridotto donna: cedibile solo a donne
Ridotto over 65: cedibile solo a over 65
Ridotto under 16: non cedibile
Ridotto under 14: non cedibile
Promo università: non cedibile
Accesso allo stadio
Per entrare al Renzo Barbera nel giorno della gara sarà necessario:
presentare documento d’identità originale e valido
esibire biglietto digitale o cartaceo
per titoli caricati su SIAMOAQUILE Card, presentare fidelity card e ricevuta segnaposto
Le indicazioni per il settore ospiti saranno comunicate successivamente dopo le decisioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.