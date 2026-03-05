L’Athletic Palermo passa a Enna e vola al primo posto

L’Athletic Club Palermo conquista una vittoria pesantissima nel recupero della 24ª giornata del girone I di Serie D e si prende la vetta solitaria della classifica. La squadra allenata da Emanuele Ferraro espugna lo stadio Generale Gaeta battendo l’Enna per 2-1 e sale a quota 51 punti, staccando di una lunghezza Savoia e Nuova Igea Virtus.

Una prova solida quella dei nerorosa, che hanno indirizzato la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Torres e Maurino, riuscendo poi a difendere il vantaggio nel finale nonostante il forcing dei padroni di casa.


La partita parte su ritmi piuttosto bassi, con poche occasioni e un gioco spesso spezzettato. Il primo tentativo arriva al 26’, quando Maurino prova a sorprendere Mangano con una punizione da posizione laterale, ma il portiere ennese blocca senza difficoltà. Poco dopo è l’Enna a farsi vedere con Distratto, che calcia dal limite trovando però la respinta di Panaro.

Il match si sblocca al 38’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Maurino, Torres prende il tempo alla difesa avversaria e con un perfetto colpo di testa batte Mangano per lo 0-1. Passano appena cinque minuti e l’Athletic raddoppia: Zaic entra in area dalla sinistra e viene steso da Zerillo. L’arbitro indica il dischetto e Maurino trasforma con freddezza il calcio di rigore che vale lo 0-2.

Nella ripresa il ritmo aumenta e le occasioni si moltiplicano. Al 55’ l’Enna sfiora il gol con Spina, che su punizione di Distratto riceve a pochi passi dalla porta ma calcia a lato. L’Athletic risponde subito con tre opportunità in pochi minuti: Rafele impegna Mangano e poi sfiora il palo, mentre Bova si presenta davanti al portiere da posizione laterale ma conclude addosso all’estremo difensore ennese.

Dal possibile 0-3 al gol dei padroni di casa. Al 63’ il neo entrato Pozzi accorcia le distanze con un diagonale che supera Greliak e riapre la partita. L’Enna prende coraggio e prova a spingere nel finale, ma la difesa nerorosa regge l’urto.

L’Athletic sfiora anche il terzo gol con una girata di testa di Micoli su cross di Grillo che termina di poco a lato. Negli ultimi minuti la squadra di Ferraro si difende con ordine fino al triplice fischio, portando a casa tre punti fondamentali.

Grazie a questo successo l’Athletic Club Palermo sale al primo posto del girone I con 51 punti. Dopo la sosta per la Viareggio Cup, i nerorosa torneranno in campo domenica 15 marzo al Velodromo Paolo Borsellino contro il Paternò.

Enna-Athletic Club Palermo 1-2
Marcatori: 38’ Torres, 43’ rig. Maurino, 63’ Pozzi.

Classifica
Athletic Palermo 51
Savoia 50
Nuova Igea 50
Reggina 47
Nissa 47
Gelbison 40
Milazzo 38
Gela (-1) 37
Sambiase 36
Vigor Lamezia 35
Enna 30
Ragusa 27
Vibonese 26
Sancataldese 24
Acireale (-1) 23
Messina 23
Favara 21
Paternò 17

