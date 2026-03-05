Serie B, ufficiale il calendario dalla 33ª alla 38ª giornata: tutte le partite del finale di stagione

palermo empoli 3-2 (1) Pallone

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma completo delle ultime sei giornate del campionato di Serie BKT 2025/2026, dalla 33ª alla 38ª giornata. Si entra così nella fase decisiva della stagione, con molte squadre ancora in corsa per promozione, playoff e salvezza.

Serie B, il calendario del Palermo nelle ultime sei giornate: date e orari


Ecco tutte le partite con date e orari del finale di campionato.

33ª giornata

Domenica 5 aprile 2026
17.15 Frosinone – Padova
19.30 Palermo – Avellino

Lunedì 6 aprile 2026
12.30 Cesena – Südtirol
15.00 Bari – Modena
15.00 Catanzaro – Monza
15.00 Mantova – Virtus Entella
15.00 Reggiana – Pescara
15.00 Venezia – Juve Stabia
17.15 Sampdoria – Empoli
19.30 Carrarese – Spezia

34ª giornata

Venerdì 10 aprile 2026
20.30 Frosinone – Palermo

Sabato 11 aprile 2026
15.00 Juve Stabia – Cesena
15.00 Pescara – Sampdoria
15.00 Südtirol – Modena
15.00 Virtus Entella – Venezia
17.15 Avellino – Catanzaro
19.30 Monza – Bari

Domenica 12 aprile 2026
15.00 Padova – Empoli
17.15 Spezia – Mantova
19.30 Reggiana – Carrarese

35ª giornata

Venerdì 17 aprile 2026
20.30 Sampdoria – Monza

Sabato 18 aprile 2026
15.00 Bari – Venezia
15.00 Mantova – Avellino
15.00 Modena – Frosinone
15.00 Spezia – Südtirol
17.15 Palermo – Cesena
19.30 Juve Stabia – Catanzaro

Domenica 19 aprile 2026
15.00 Carrarese – Pescara
17.15 Padova – Reggiana
19.30 Empoli – Virtus Entella

36ª giornata

Venerdì 24 aprile 2026
19.00 Monza – Modena
21.00 Avellino – Bari

Sabato 25 aprile 2026
12.30 Catanzaro – Spezia
15.00 Frosinone – Carrarese
15.00 Pescara – Juve Stabia
15.00 Reggiana – Palermo
15.00 Südtirol – Mantova
15.00 Virtus Entella – Padova
17.15 Venezia – Empoli
19.30 Cesena – Sampdoria

37ª giornata

Venerdì 1 maggio 2026 – ore 15.00
Bari – Virtus Entella
Carrarese – Cesena
Empoli – Avellino
Juve Stabia – Frosinone
Mantova – Monza
Modena – Reggiana
Padova – Pescara
Palermo – Catanzaro
Sampdoria – Südtirol
Spezia – Venezia

38ª giornata

Venerdì 8 maggio 2026 – ore 20.30

Avellino – Modena
Catanzaro – Bari
Cesena – Padova
Frosinone – Mantova
Monza – Empoli
Pescara – Spezia
Reggiana – Sampdoria
Südtirol – Juve Stabia
Venezia – Palermo
Virtus Entella – Carrarese

Le ultime due giornate saranno disputate in contemporanea, come da tradizione, per garantire la regolarità della competizione nelle fasi decisive del campionato.

