Serie B, ufficiale il calendario dalla 33ª alla 38ª giornata: tutte le partite del finale di stagione

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma completo delle ultime sei giornate del campionato di Serie BKT 2025/2026, dalla 33ª alla 38ª giornata. Si entra così nella fase decisiva della stagione, con molte squadre ancora in corsa per promozione, playoff e salvezza.

Serie B, il calendario del Palermo nelle ultime sei giornate: date e orari





Ecco tutte le partite con date e orari del finale di campionato.

33ª giornata

Domenica 5 aprile 2026

17.15 Frosinone – Padova

19.30 Palermo – Avellino

Lunedì 6 aprile 2026

12.30 Cesena – Südtirol

15.00 Bari – Modena

15.00 Catanzaro – Monza

15.00 Mantova – Virtus Entella

15.00 Reggiana – Pescara

15.00 Venezia – Juve Stabia

17.15 Sampdoria – Empoli

19.30 Carrarese – Spezia

34ª giornata

Venerdì 10 aprile 2026

20.30 Frosinone – Palermo

Sabato 11 aprile 2026

15.00 Juve Stabia – Cesena

15.00 Pescara – Sampdoria

15.00 Südtirol – Modena

15.00 Virtus Entella – Venezia

17.15 Avellino – Catanzaro

19.30 Monza – Bari

Domenica 12 aprile 2026

15.00 Padova – Empoli

17.15 Spezia – Mantova

19.30 Reggiana – Carrarese

35ª giornata

Venerdì 17 aprile 2026

20.30 Sampdoria – Monza

Sabato 18 aprile 2026

15.00 Bari – Venezia

15.00 Mantova – Avellino

15.00 Modena – Frosinone

15.00 Spezia – Südtirol

17.15 Palermo – Cesena

19.30 Juve Stabia – Catanzaro

Domenica 19 aprile 2026

15.00 Carrarese – Pescara

17.15 Padova – Reggiana

19.30 Empoli – Virtus Entella

36ª giornata

Venerdì 24 aprile 2026

19.00 Monza – Modena

21.00 Avellino – Bari

Sabato 25 aprile 2026

12.30 Catanzaro – Spezia

15.00 Frosinone – Carrarese

15.00 Pescara – Juve Stabia

15.00 Reggiana – Palermo

15.00 Südtirol – Mantova

15.00 Virtus Entella – Padova

17.15 Venezia – Empoli

19.30 Cesena – Sampdoria

37ª giornata

Venerdì 1 maggio 2026 – ore 15.00

Bari – Virtus Entella

Carrarese – Cesena

Empoli – Avellino

Juve Stabia – Frosinone

Mantova – Monza

Modena – Reggiana

Padova – Pescara

Palermo – Catanzaro

Sampdoria – Südtirol

Spezia – Venezia

38ª giornata

Venerdì 8 maggio 2026 – ore 20.30

Avellino – Modena

Catanzaro – Bari

Cesena – Padova

Frosinone – Mantova

Monza – Empoli

Pescara – Spezia

Reggiana – Sampdoria

Südtirol – Juve Stabia

Venezia – Palermo

Virtus Entella – Carrarese

Le ultime due giornate saranno disputate in contemporanea, come da tradizione, per garantire la regolarità della competizione nelle fasi decisive del campionato.