Serie B, il calendario del Palermo nelle ultime sei giornate: date e orari
La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle ultime sei giornate del campionato 2025/2026. Il Palermo si prepara quindi al rush finale della stagione con partite decisive sia in casa che in trasferta nella corsa agli obiettivi di classifica.
Ecco tutte le gare dei rosanero dalla 33ª alla 38ª giornata, con date e orari.
33ª giornata
Domenica 5 aprile 2026 – ore 19.30
Palermo – Avellino
34ª giornata
Venerdì 10 aprile 2026 – ore 20.30
Frosinone – Palermo
35ª giornata
Sabato 18 aprile 2026 – ore 17.15
Palermo – Cesena
36ª giornata
Sabato 25 aprile 2026 – ore 15.00
Reggiana – Palermo
37ª giornata
Venerdì 1 maggio 2026 – ore 15.00
Palermo – Catanzaro
38ª giornata
Venerdì 8 maggio 2026 – ore 20.30
Venezia – Palermo
Il calendario propone quindi due partite al Renzo Barbera (contro Avellino, Cesena e Catanzaro) e tre trasferte molto delicate contro Frosinone, Reggiana e Venezia.
Un finale di stagione che si preannuncia intenso e decisivo per il Palermo.