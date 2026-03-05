Serie B, il calendario del Palermo nelle ultime sei giornate: date e orari

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle ultime sei giornate del campionato 2025/2026. Il Palermo si prepara quindi al rush finale della stagione con partite decisive sia in casa che in trasferta nella corsa agli obiettivi di classifica.

Ecco tutte le gare dei rosanero dalla 33ª alla 38ª giornata, con date e orari.





33ª giornata

Domenica 5 aprile 2026 – ore 19.30

Palermo – Avellino

34ª giornata

Venerdì 10 aprile 2026 – ore 20.30

Frosinone – Palermo

35ª giornata

Sabato 18 aprile 2026 – ore 17.15

Palermo – Cesena

36ª giornata

Sabato 25 aprile 2026 – ore 15.00

Reggiana – Palermo

37ª giornata

Venerdì 1 maggio 2026 – ore 15.00

Palermo – Catanzaro

38ª giornata

Venerdì 8 maggio 2026 – ore 20.30

Venezia – Palermo

Il calendario propone quindi due partite al Renzo Barbera (contro Avellino, Cesena e Catanzaro) e tre trasferte molto delicate contro Frosinone, Reggiana e Venezia.

Un finale di stagione che si preannuncia intenso e decisivo per il Palermo.