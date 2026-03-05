Cassano esalta Insigne dopo il gol al Palermo: «Non c’entra niente con la Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Antonio Cassano torna a parlare di Lorenzo Insigne e lo fa dopo il primo gol segnato dall’attaccante con la maglia del Pescara, arrivato proprio contro il Palermo nell’ultima giornata di campionato. Durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex fantasista ha elogiato la qualità del giocatore, sottolineando come il suo livello tecnico sia superiore alla categoria.

Cassano ha paragonato la rete segnata da Insigne a un suo gol del passato:
«Alla prima da titolare ha fatto un gol come il mio in Roma-Lecce, identico. Perdevamo 1-0, Totti mi lancia la palla dritto per dritto, sono andato veloce e appena è uscito il portiere non l’ho guardato nemmeno. Anche lui ha fatto un grandissimo gol».


L’ex attaccante di Bari ha poi sottolineato come, a suo parere, nessuno abbia creduto abbastanza nel talento dell’esterno offensivo:
«La follia è che nessuno ha puntato su questo ragazzo. Può ancora giocare tranquillamente in Serie A. Non c’entra niente con la Serie B».

Durante il programma Cassano ha parlato anche della grande passione di Insigne per il calcio e della sua professionalità:
«Ha un amore sproporzionato e viscerale per il calcio. È impressionante. Non sgarra mai con l’alimentazione: niente Coca-Cola, niente aranciata, niente dolci. Si allenava ogni mattina».

Infine Cassano ha sottolineato quanto potrebbe essere decisivo per il Pescara nella corsa salvezza:
«Immagina se dovesse salvare il Pescara. Sarebbe qualcosa di incredibile. Sono a meno quattro dai playout e quella vittoria è stata pesantissima».

