Carrarese, appello dei tifosi sui social: “Contro tutto e tutti”. Domenica arriva il Palermo
Clima caldo a Carrara in vista della sfida di Serie B tra Carrarese e Palermo. Nelle ultime ore diverse pagine social dedicate alla tifoseria azzurra stanno rilanciando un appello rivolto ai sostenitori della squadra toscana per riempire lo stadio nella partita di domenica.
Nel messaggio condiviso online si legge:
«Contro il Palermo, contro gli arbitri, contro il palazzo. Bravi sì, scemi no. Contro tutto e tutti. Domenica tutti allo stadio!»
Un invito diretto alla mobilitazione della tifoseria per sostenere la Carrarese in una gara considerata molto importante. L’appello sta circolando rapidamente tra i profili social dei tifosi e delle community dedicate alla squadra toscana.
La sfida contro il Palermo si preannuncia quindi con un ambiente particolarmente acceso sugli spalti, con i sostenitori della Carrarese pronti a spingere la squadra davanti al proprio pubblico.
