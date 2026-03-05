Tony Pitony al Barbera: il fenomeno virale visita lo stadio prima dello show sold out al Golden

Il fenomeno musicale del momento Tony Pitony ha fatto tappa oggi allo stadio Renzo Barbera durante la sua giornata palermitana. Il cantante siracusano, diventato virale dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha visitato gli spogliatoi dello stadio rosanero condividendo alcuni momenti sui social.

L’artista, riconoscibile per il suo look iconico ispirato a Elvis Presley, ha curiosato tra gli armadietti del Palermo e gli spazi interni dello stadio, attirando subito l’attenzione dei tifosi e dei fan.





La presenza di Tony Pitony in città è legata allo spettacolo in programma questa sera alle 21.30 al Teatro Golden, già sold out da giorni. Un evento molto atteso che conferma il grande momento di popolarità dell’artista siciliano, esploso nelle ultime settimane dopo la partecipazione a Sanremo.

Palermo si prepara quindi ad accogliere una serata speciale tra musica e curiosità, con il cantante pronto a salire sul palco davanti a un pubblico già tutto esaurito.