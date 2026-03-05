Carrarese, il club chiarisce sui fatti allo stadio dei Marmi: “Nessuna aggressione a Rocchi”

carrarese stadio

La Carrarese interviene ufficialmente dopo le notizie circolate nelle ultime ore riguardo ai presunti disordini avvenuti allo stadio dei Marmi al termine della gara pareggiata 3-3 contro il Catanzaro, episodio che avrebbe coinvolto il designatore arbitrale dell’AIA Gianluca Rocchi.

Attraverso una nota ufficiale, il club toscano ha voluto precisare la propria posizione e chiarire la dinamica dei fatti, smentendo la presenza di episodi di violenza nei confronti del dirigente arbitrale.


«In relazione alle varie notizie circolanti sul web relative a quanto accaduto verso il designatore AIA Gianluca Rocchi al termine della gara odierna allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese Calcio 1908 desidera precisare che la contestazione da parte del pubblico locale è avvenuta senza alcun minimo episodio di violenza o aggressione come invece da più fonti paventato».

La società ha inoltre spiegato che, nonostante il malcontento dei tifosi per l’andamento della gara, la situazione è rimasta sotto controllo.

«Al termine della partita, pur nel contesto del malcontento dei tifosi, si è registrato un ordinato deflusso in sicurezza verso l’esterno dell’impianto sportivo anche grazie ai tempestivi presidi di sicurezza presenti».

La dirigenza della Carrarese ha poi voluto ribadire pubblicamente la propria solidarietà nei confronti del designatore arbitrale.

«La Dirigenza di Carrarese Calcio 1908 ha immediatamente espresso personalmente – e qui intende ribadire pubblicamente – la propria vicinanza e stima al designatore arbitrale Rocchi».

Infine il club ha sottolineato la propria posizione contro qualsiasi comportamento che possa superare i limiti della correttezza.

«Cogliamo l’occasione per ribadire la nostra totale contrarietà ad ogni fenomeno che superi i limiti dell’educata discussione e della civica tolleranza».

