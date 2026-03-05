Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: seduta di recupero dopo il Mantova

Il Palermo è tornato subito al lavoro al centro sportivo di Torretta per preparare la prossima sfida di campionato contro la Carrarese. Dopo il successo casalingo contro il Mantova, la squadra guidata da Inzaghi ha ripreso gli allenamenti con una seduta differenziata tra i giocatori impegnati nella gara e il resto del gruppo.

I calciatori scesi in campo nel match disputato ieri hanno svolto una seduta di recupero, finalizzata allo smaltimento delle fatiche accumulate nella partita del Barbera.





Il resto della squadra, invece, ha iniziato l’allenamento con una fase di riscaldamento per poi proseguire con un’esercitazione specifica basata su sprint e attacco della porta, con l’obiettivo di lavorare su intensità e rapidità negli ultimi metri.

A chiudere la seduta sono state disputate due partitelle sei contro sei in una porzione ridotta del campo, esercitazione utile per mantenere alta l’intensità e lavorare su velocità di gioco e pressione.

Il Palermo proseguirà la preparazione nei prossimi giorni a Torretta in vista della trasferta contro la Carrarese.