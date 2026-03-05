Frosinone, Gelli dopo il pari col Pescara: «Sul gol di Di Nardo siamo stati polli»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Dopo il pareggio tra Frosinone e Pescara, il centrocampista giallazzurro Francesco Gelli ha commentato nel post-partita gli episodi principali della gara, soffermandosi in particolare sul gol di Di Nardo e sul discusso episodio del rigore.

Ai microfoni di Rete 8, il giocatore del Frosinone non ha nascosto il rammarico per la gestione dell’azione che ha portato alla rete avversaria: «Gol di Di Nardo? Siamo stati dei polli».


Gelli ha poi parlato anche dell’episodio del rigore, spiegando la propria versione dei fatti e il contatto subito in area: «Rigore? Per me il rigore ci poteva stare e come giustamente dalla mia parte dico che il contatto l’ho sentito e purtroppo mi ha tolto l’equilibrio e non sono riuscito a stare in piedi».

Infine, il centrocampista ha invitato ad accettare le decisioni arbitrali, pur comprendendo le proteste degli avversari: «Ovviamente se il Pescara si sente derubato di qualche cosa io non possa farci nulla. Quindi le decisione vanno accettate e non posso aggiungere altro».

