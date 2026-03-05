Carrarese, Melegoni dopo il 3-3 col Catanzaro: «Ennesimo episodio arbitrale dubbio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file3 - 2026-03-05T125500.685

Al termine della spettacolare sfida tra Carrarese e Catanzaro, terminata 3-3, il centrocampista azzurro Filippo Melegoni ha analizzato la gara soffermandosi sia sulla prestazione della squadra sia su alcuni episodi arbitrali che hanno fatto discutere.

Il giocatore ha espresso rammarico per alcune decisioni arbitrali che, a suo dire, avrebbero inciso sul risultato: «Per quanto riguarda, invece, gli episodi arbitrali, non posso che esprimere il mio dispiacere per l’ennesima situazione dubbia che impatta negativamente sui nostri risultati, ma anche queste sfaccettature fanno parte di questo sport, noi, da parte parte nostra, non possiamo far altro che continuare a lavorare duramente e pensare al campo».


Melegoni ha poi parlato del suo utilizzo durante la stagione e della differenza tra partire titolare o entrare a gara in corso: «Mi è capitato spesso di entrare a gara in corso durante questa stagione e credo che non sia mai semplice entrare nel vivo del gioco durante in certe circostanze nonostante abbia sempre cercato di dare il meglio di me stesso, ma non nego che giocare titolare, soprattutto in gare prestigiose come questa, dia una maggiore fiducia a noi calciatori».

Nonostante l’amarezza per non essere riusciti a portare a casa la vittoria, il centrocampista ha comunque sottolineato la buona prestazione complessiva della squadra: «Ad ogni modo, credo che la squadra abbia disputato un’ottima gara complessivamente, e nonostante l’amarezza finale, penso si debba essere contenti di aver dato continuità, in termini di punti, al pareggio di Mantova».

Infine, soddisfazione personale per il gol segnato, frutto di un lavoro provato durante la settimana: «Dal punto di vista personale, sono soddisfatto certamente di aver trovato finalmente il goal, del resto quello da corner era uno schema provato e riprovato in settimana, ma ancor di più di aver aiutato la squadra a guadagnare punti».

