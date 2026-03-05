Südtirol, tegola Cragno: rottura del tendine d’Achille dopo l’infortunio contro la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Brutte notizie in casa Südtirol per quanto riguarda le condizioni di Alessio Cragno. Il portiere si era fermato nel corso della sfida contro la Reggiana ed è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo. Gli esami strumentali svolti nelle ore successive hanno purtroppo confermato uno scenario molto serio per l’estremo difensore.

La società altoatesina ha infatti diffuso un comunicato ufficiale con l’esito degli accertamenti medici, che hanno evidenziato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra.


Questo il comunicato del club:

“In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.

A seguito dell’infortunio riportato nel corso della gara di martedì sera sul campo della Reggiana, che ne ha determinato l’uscita anticipata dal terreno di gioco, Alessio Cragno si è sottoposto in data odierna ai previsti accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verranno attentamente valutate le possibili opzioni terapeutiche”.

Nei prossimi giorni, dunque, lo staff medico e il calciatore valuteranno il percorso terapeutico più adatto per affrontare il recupero da un infortunio particolarmente delicato. Una tegola pesante per il Südtirol e per l’ex portiere della Sampdoria, che dovrà ora affrontare un lungo percorso di riabilitazione.

