Serie B, le designazioni arbitrali: Piccinini per Carrarese-Palermo, ecco tutti gli arbitri della giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie B. Riflettori puntati in particolare su Carrarese-Palermo, uno dei match più attesi della giornata. A dirigere la sfida sarà Piccinini, che sarà coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Regattieri, mentre il quarto uomo sarà Collu. In sala VAR ci sarà Baroni, con Ghersini nel ruolo di AVAR.

Di seguito tutte le designazioni complete della giornata.


Avellino – Padova (sabato 7 marzo, ore 15:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Belsanti – Scarpa
IV ufficiale: Castellone
VAR: Gualtieri
AVAR: Fourneau

Spezia – Monza (sabato 7 marzo, ore 15:00)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Yoshikawa – Bianchini
IV ufficiale: Feliciani
VAR: Ghersini
AVAR: Di Vuolo

Sudtirol – Virtus Entella (sabato 7 marzo, ore 15:00)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Barone – Grasso
IV ufficiale: Castellano
VAR: Camplone
AVAR: Cosso

Venezia – Reggiana (sabato 7 marzo, ore 17:15)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Preti – Fontani
IV ufficiale: Diop
VAR: Prontera
AVAR: Paganessi

Modena – Cesena (sabato 7 marzo, ore 19:30)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Palermo – Colaianni
IV ufficiale: Allegretta
VAR: Volpi
AVAR: Prenna

Catanzaro – Empoli (ore 15:00)
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Mokhtar – El Filali
IV ufficiale: Massimi
VAR: Santoro
AVAR: Rutella

Frosinone – Sampdoria (ore 15:00)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Lo Cicero – Miniutti
IV ufficiale: Zoppi
VAR: Aureliano
AVAR: Del Giovane

Mantova – Juve Stabia (ore 15:00)
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Niedda – Pascarella
IV ufficiale: Andeng Tona Mbei
VAR: Meraviglia
AVAR: Dionisi

Carrarese – Palermo (ore 17:15)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Garzelli – Regattieri
IV ufficiale: Collu
VAR: Baroni
AVAR: Ghersini

Pescara – Bari (ore 19:30)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Cecconi – Giuggioli
IV ufficiale: Zanotti
VAR: Serra (on site Stadio Adriatico di Pescara)
AVAR: Monaldi (on site Stadio Adriatico di Pescara)

