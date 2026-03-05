Serie B, le designazioni arbitrali: Piccinini per Carrarese-Palermo, ecco tutti gli arbitri della giornata

Rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie B. Riflettori puntati in particolare su Carrarese-Palermo, uno dei match più attesi della giornata. A dirigere la sfida sarà Piccinini, che sarà coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Regattieri, mentre il quarto uomo sarà Collu. In sala VAR ci sarà Baroni, con Ghersini nel ruolo di AVAR.

Di seguito tutte le designazioni complete della giornata.





Avellino – Padova (sabato 7 marzo, ore 15:00)

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Belsanti – Scarpa

IV ufficiale: Castellone

VAR: Gualtieri

AVAR: Fourneau

Spezia – Monza (sabato 7 marzo, ore 15:00)

Arbitro: Maresca

Assistenti: Yoshikawa – Bianchini

IV ufficiale: Feliciani

VAR: Ghersini

AVAR: Di Vuolo

Sudtirol – Virtus Entella (sabato 7 marzo, ore 15:00)

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Barone – Grasso

IV ufficiale: Castellano

VAR: Camplone

AVAR: Cosso

Venezia – Reggiana (sabato 7 marzo, ore 17:15)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Preti – Fontani

IV ufficiale: Diop

VAR: Prontera

AVAR: Paganessi

Modena – Cesena (sabato 7 marzo, ore 19:30)

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Palermo – Colaianni

IV ufficiale: Allegretta

VAR: Volpi

AVAR: Prenna

Catanzaro – Empoli (ore 15:00)

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Mokhtar – El Filali

IV ufficiale: Massimi

VAR: Santoro

AVAR: Rutella

Frosinone – Sampdoria (ore 15:00)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Lo Cicero – Miniutti

IV ufficiale: Zoppi

VAR: Aureliano

AVAR: Del Giovane

Mantova – Juve Stabia (ore 15:00)

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Niedda – Pascarella

IV ufficiale: Andeng Tona Mbei

VAR: Meraviglia

AVAR: Dionisi

Carrarese – Palermo (ore 17:15)

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Garzelli – Regattieri

IV ufficiale: Collu

VAR: Baroni

AVAR: Ghersini

Pescara – Bari (ore 19:30)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Cecconi – Giuggioli

IV ufficiale: Zanotti

VAR: Serra (on site Stadio Adriatico di Pescara)

AVAR: Monaldi (on site Stadio Adriatico di Pescara)