Lupo: «Il Palermo può ancora sperare nella promozione diretta»

Fabio Lupo analizza il momento dell’Avellino, la corsa alla promozione in Serie B e la situazione in Serie A. Ai microfoni di Alessio Alaimo su “TuttoMercatoWeb.com”, il direttore sportivo – ex tra le altre di Palermo, Torino e Sampdoria – ha fatto il punto su diversi temi del calcio italiano.

Soffermandosi sull’Avellino, Lupo parte dall’ultima sconfitta e dal momento della squadra: «L’Avellino? Con Ballardini la prima partita era andata abbastanza bene, questa sconfitta chiaramente pone dei seri dubbi sulle prossime partite».





La classifica, però, resta molto corta e costringe gli irpini a guardarsi attorno: «E inevitabilmente l’Avellino deve anche guardarsi le spalle…».

E alla domanda se la situazione sia davvero così delicata, Lupo risponde: «Beh, lo dice la classifica: sono tutte lì. Però può farcela, ha le qualità per risollevarsi».

In testa alla classifica, intanto, Monza e Venezia sembrano avere qualcosa in più rispetto alle rivali: «Hanno dimostrato maggiore continuità. Sono quelle più competitive».

Tra le squadre che inseguono c’è anche il Palermo, ancora pienamente in corsa per il grande obiettivo stagionale. Lupo resta fiducioso sulle possibilità dei rosanero: «Il Palermo può ancora sperare nella promozione diretta. Dipenderà anche dalle prossime partite. Monza e Venezia non mollano».

Passando alla Serie A, Lupo si sofferma anche sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus: «E se ciò si verificasse sarei molto contento per il ragazzo. La Juventus è l’ambiente giusto per uno come lui».

Infine, uno sguardo alla lotta Scudetto, che secondo l’ex dirigente appare ormai indirizzata: «Credo che ormai lo Scudetto sia una formalità».

Sui motivi del dominio nerazzurro, Lupo conclude: «Il Napoli ha delle attenuanti. Ma credo che l’Inter nel complesso abbia fatto molto bene».