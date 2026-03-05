Carrarese-Catanzaro 3-3, finale rovente: Rocchi contestato e scortato fuori dallo stadio (VIDEO)

Serata incandescente allo Stadio dei Marmi di Carrara al termine della sfida tra Carrarese e Catanzaro, valida per la 28ª giornata di Serie B, conclusa con il punteggio di 3-3.

Il clima si è acceso soprattutto dopo l’episodio che ha portato al pareggio degli ospiti nei minuti di recupero. Al termine della partita, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente in tribuna, è stato duramente contestato da alcuni tifosi di casa e ha dovuto lasciare il settore scortato dagli agenti.





Il rigore nel recupero e la decisione del VAR

L’episodio chiave arriva al 91° minuto, quando con la Carrarese avanti 3-2 l’arbitro Federico Dionisi assegna un calcio di rigore al Catanzaro per un intervento in ritardo di Illanes su Favasuli.

Dal dischetto si presenta Pontisso, ma il portiere Bleve riesce a respingere il tiro. A quel punto interviene il VAR, che richiama Dionisi per rivedere l’azione.

Dopo la revisione al monitor, l’arbitro decide di far ripetere il rigore a causa dell’ingresso anticipato in area di diversi giocatori della Carrarese prima della battuta.

Il gol di Pittarello e il caos finale

Alla seconda esecuzione si presenta Pittarello, che questa volta non sbaglia e firma il 3-3 definitivo.

Il finale di gara diventa così particolarmente acceso: dagli spalti partono proteste e contestazioni, con Rocchi bersagliato da insulti e costretto a lasciare la tribuna accompagnato dagli agenti presenti allo stadio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset)