Carrarese-Catanzaro 3-3, finale rovente: Rocchi contestato e scortato fuori dallo stadio (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Serata incandescente allo Stadio dei Marmi di Carrara al termine della sfida tra Carrarese e Catanzaro, valida per la 28ª giornata di Serie B, conclusa con il punteggio di 3-3.

Il clima si è acceso soprattutto dopo l’episodio che ha portato al pareggio degli ospiti nei minuti di recupero. Al termine della partita, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente in tribuna, è stato duramente contestato da alcuni tifosi di casa e ha dovuto lasciare il settore scortato dagli agenti.


Il rigore nel recupero e la decisione del VAR

L’episodio chiave arriva al 91° minuto, quando con la Carrarese avanti 3-2 l’arbitro Federico Dionisi assegna un calcio di rigore al Catanzaro per un intervento in ritardo di Illanes su Favasuli.

Dal dischetto si presenta Pontisso, ma il portiere Bleve riesce a respingere il tiro. A quel punto interviene il VAR, che richiama Dionisi per rivedere l’azione.

Dopo la revisione al monitor, l’arbitro decide di far ripetere il rigore a causa dell’ingresso anticipato in area di diversi giocatori della Carrarese prima della battuta.

Il gol di Pittarello e il caos finale

Alla seconda esecuzione si presenta Pittarello, che questa volta non sbaglia e firma il 3-3 definitivo.

Il finale di gara diventa così particolarmente acceso: dagli spalti partono proteste e contestazioni, con Rocchi bersagliato da insulti e costretto a lasciare la tribuna accompagnato dagli agenti presenti allo stadio.

 

 

Fumagalli e il gesto che vale più di un gol: «Mi sono fermato, Cragno era a terra. Anche Joronen…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Corriere dello Sport: "Serie B, marzo decisivo: testa-coda, scontri diretti e le quote per promozione e salvezza"

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Juve Stabia-Sampdoria 1-1, botta e risposta al Menti: un punto che sorride ai blucerchiati. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Bari, vittoria pesantissima: Empoli battuto al San Nicola nella corsa salvezza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Frosinone, rimonta nel finale: Pescara raggiunto tra polemiche e un caso arbitrale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Gli incroci decisivi. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Palermo-Mantova 2-1: gli highlights del match del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Frosinone-Pescara 2-2, Insigne: «Stanchi di subire questi torti, meritavamo più rispetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo-Mantova 2-1, le immagini della sfida del Barbera

Alessandra Lo Monaco Marzo 4, 2026
Palermo-Mantova 2-1, Caprini: «Siamo venuti qui per fare punti, peccato per il gol annullato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo-Mantova 2-1, Modesto: «Espulsione severa, ma abbiamo fatto una grande gara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Gol nel recupero del Frosinone: rosanero ancora dietro in classifica. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026

L'indie pop rosanero di Albe.X: «Il mio sogno è suonare allo stadio del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Italia, Gattuso richiama Verratti: sarà lui il regista per la corsa al Mondiale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Tuttosport: "Palermo-Mantova, le pagelle: Ranocchia e Palumbo guidano i rosanero. Le pagelle"

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Tuttosport: "Il Palermo avanza. Ora vede il 3° posto"

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Fumagalli e il gesto che vale più di un gol: «Mi sono fermato, Cragno era a terra. Anche Joronen…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026