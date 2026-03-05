Corriere dello Sport: “Ranocchia e Pohjanpalo gol. Ma il Palermo ora sa soffrire”

Il Palermo conquista tre punti pesanti al Barbera ma lo fa con più sofferenza del previsto. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra rosanero passa da una gara apparentemente chiusa a un finale di grande tensione, con il Mantova vicino al pareggio nei minuti di recupero. Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, decisiva risulta anche una parata di Joronen al 95’ su Cella, episodio che avrebbe potuto cambiare il risultato.

Secondo quanto ricostruito da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo aveva indirizzato la partita già nel primo tempo, approfittando anche dell’espulsione di Zuccon alla mezzora. Con due gol di vantaggio e un uomo in più, la squadra di Inzaghi sembrava poter gestire senza affanni. Tuttavia, come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una leggerezza di Blin nella ripresa ha riaperto improvvisamente la sfida.





Avvio aggressivo dei rosanero

La partenza del Palermo è stata esattamente quella attesa dal Barbera. Pressing alto, aggressività e ritmo intenso hanno subito messo in difficoltà il Mantova. I lombardi, invece, hanno iniziato la gara con poca intensità, perdendo diversi duelli individuali e concedendo subito un pallone pericoloso a Pohjanpalo.

Bardi è riuscito a salvare in un primo momento, ma nulla ha potuto sul successivo tiro a parabola di Ranocchia, che ha portato avanti i rosanero. La squadra di Modesto aveva optato per un turnover importante con cinque cambi e una mossa tattica particolare: Dembelè incaricato di seguire Palumbo quasi a uomo. Una scelta che però non ha prodotto gli effetti sperati.

Come evidenziato nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, proprio Dembelè ha sofferto molto nella propria zona di competenza, concedendo spazio alle iniziative rosanero.

Il raddoppio e il controllo del match

Il Palermo ha continuato a spingere per circa un’ora di gioco, mostrando grande intensità soprattutto a centrocampo. Emblematico il lavoro di Segre, autore di numerosi recuperi palla.

Il secondo gol nasce da una splendida azione: filtrante di Ranocchia per Palumbo e assist perfetto per Pohjanpalo, che sale così a quota 19 reti stagionali. Per Palumbo si tratta invece del decimo passaggio decisivo del suo campionato.

L’errore di Blin e il finale di sofferenza

A inizio ripresa, però, il Palermo ha abbassato l’intensità. L’episodio che cambia l’inerzia arriva con Blin, entrato all’intervallo per preservare Ranocchia ammonito. Il centrocampista perde un pallone pericoloso al limite dell’area e nel tentativo di rimediare interviene con la mano. Dopo revisione Var arrivano rigore ed espulsione.

Marras trasforma e riapre completamente la gara. Il Mantova prende fiducia e passa all’assalto, inserendo Buso e l’ex Mancuso accanto a Mensah. Il Palermo invece si chiude per difendere il risultato.

Nel finale serve anche una grande parata di Joronen su Cella, episodio che chiude definitivamente la partita.

Alla fine, come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo riesce comunque a portare a casa la nona vittoria interna consecutiva, recuperando anche due punti sul Frosinone.