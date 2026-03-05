Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le pagelle del match del Barbera”

Il successo del Palermo contro il Mantova lascia in eredità una partita dai due volti: prima il controllo quasi totale dei rosanero, poi un finale di grande sofferenza. Nelle pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport e firmate da Paolo Vannini, emergono alcune prestazioni di spicco tra i padroni di casa, in particolare quelle di Bani, Segre e Ranocchia, protagonisti nella fase migliore della gara.

Palermo

Joronen 6,5

Peda 6

Magnani sv

Bani 7

Ceccaroni 6

Pierozzi 6

Gyasi sv

Segre 7

Ranocchia 7

Blin 4

Augello 6,5

Le Douaron 6,5

Johnsen 5,5

Palumbo 6,5

Gomes 5,5

Pohjanpalo 6,5

All.: F. Inzaghi 6

Mantova

Bardi 6

Dembelè 4,5

Maggioni 6

Cella 5,5

Castellini 6

Mancuso 6

Radaelli 5,5

Trimboli 6

Zuccon 4,5

Benaissa 5,5

Bragantini 5

Paoletti 6

Caprini 5,5

Buso 5,5

Mensah 5,5

Marras 6,5

All.: Modesto 5,5

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 5