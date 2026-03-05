Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le pagelle del match del Barbera”
Il successo del Palermo contro il Mantova lascia in eredità una partita dai due volti: prima il controllo quasi totale dei rosanero, poi un finale di grande sofferenza. Nelle pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport e firmate da Paolo Vannini, emergono alcune prestazioni di spicco tra i padroni di casa, in particolare quelle di Bani, Segre e Ranocchia, protagonisti nella fase migliore della gara.
Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha costruito il successo grazie a una prima ora di gioco intensa e ben organizzata, prima di complicarsi la vita nella ripresa dopo l’episodio che ha riaperto la partita. Nella valutazione dei singoli proposta da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, spiccano i voti alti per Segre e Ranocchia, entrambi premiati per dinamismo e qualità nella gestione del gioco.
Le pagelle di Paolo Vannini pubblicate dal Corriere dello Sport raccontano anche di una gara difficile per diversi giocatori del Mantova, penalizzati dall’espulsione di Zuccon e da un avvio poco incisivo che ha indirizzato subito il match a favore dei rosanero.
Palermo
Joronen 6,5
Peda 6
Magnani sv
Bani 7
Ceccaroni 6
Pierozzi 6
Gyasi sv
Segre 7
Ranocchia 7
Blin 4
Augello 6,5
Le Douaron 6,5
Johnsen 5,5
Palumbo 6,5
Gomes 5,5
Pohjanpalo 6,5
All.: F. Inzaghi 6
Mantova
Bardi 6
Dembelè 4,5
Maggioni 6
Cella 5,5
Castellini 6
Mancuso 6
Radaelli 5,5
Trimboli 6
Zuccon 4,5
Benaissa 5,5
Bragantini 5
Paoletti 6
Caprini 5,5
Buso 5,5
Mensah 5,5
Marras 6,5
All.: Modesto 5,5
Arbitro: Ayroldi di Molfetta 5