Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, il lungo messaggio di Segre: «Avervi al mio fianco è la vittoria più bella»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (99) segre

Dopo l’eliminazione del Palermo nella semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, Jacopo Segre ha pubblicato sui social un lungo e toccante messaggio rivolto al popolo rosanero, parlando della stagione appena conclusa, del legame con i tifosi e del dolore vissuto nelle ultime settimane dopo la scomparsa della piccola Alessia La Rosa.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, il centrocampista del Palermo ha scritto: «Popolo rosanero, non è facile trovare le parole giuste dopo tutto quello che abbiamo vissuto insieme quest’anno».


Segre ha poi voluto raccontare il significato che ha avuto per lui indossare la maglia rosanero: «Qualcuno diceva: “Non è importante ciò che trovi alla fine di una corsa ma è importante ciò che provi mentre corri”… Ecco, da quando corro per la nostra maglia rosanero mi sento un uomo felice e realizzato».

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, il numero rosanero ha sottolineato anche il rapporto speciale creatosi con la tifoseria del Palermo: «Sento l’affetto di un popolo meraviglioso cui avrei voluto regalare, insieme ai miei compagni, la gioia che meritava».

Segre ha poi ricordato il difficile momento emotivo vissuto dalla squadra nelle ultime settimane: «Sono state due settimane pesanti e difficili emotivamente, sapete quale rapporto mi legasse alla nostra piccola Alessia».

Il centrocampista rosanero ha spiegato come il legame tra squadra e tifosi vada oltre il semplice calcio: «Ma sono arrivato ad una convinzione: ciò che lega me e tutti voi è un qualcosa che trascende il solo rettangolo verde».

Infine, il messaggio si chiude con parole cariche di affetto e speranza verso il futuro: «Grazie di cuore per tutto il sostegno e per quello che rappresentate nella mia vita. Nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie, ma avervi al mio fianco è la vittoria più bella».

E ancora: «Ci riproveremo. Insieme. Con un angioletto che ci aiuterà da lassù. Vi voglio bene».

Parole che hanno profondamente emozionato il popolo rosanero nelle ore successive alla dolorosa eliminazione playoff contro il Catanzaro.

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