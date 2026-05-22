Giornale di Sicilia: “Il Palermo riparte anche dal modulo”

Il Palermo riparte anche dal modulo. È questa una delle riflessioni principali dell’analisi firmata da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che guarda già alla prossima stagione dopo l’eliminazione dai playoff contro il Catanzaro.

Secondo il Giornale di Sicilia, il 4-2-3-1 visto al “Barbera” potrebbe rappresentare una base concreta su cui Filippo Inzaghi costruirà il Palermo del 2026/27.





Alessandro Arena sottolinea come il cambio di sistema rispetto al tradizionale 3-4-2-1 sia nato inizialmente dalla necessità di recuperare il pesante 3-0 subito all’andata, ma abbia comunque lasciato indicazioni positive per il futuro.

Il Giornale di Sicilia evidenzia che il nuovo assetto abbia consentito al Palermo di avere maggiore spinta sulle fasce senza scoprire eccessivamente la retroguardia, problema che invece emergeva spesso con il vecchio sistema quando i braccetti offensivi si alzavano contemporaneamente.

Tra gli aspetti positivi segnalati dal quotidiano c’è anche il maggior numero di palloni giocabili arrivati a Pohjanpalo, elemento che avrebbe beneficiato del nuovo impianto tattico.

Al tempo stesso, Alessandro Arena mette in evidenza alcune criticità, soprattutto legate ai vuoti in mezzo al campo emersi nella ripresa contro il Catanzaro. Il Giornale di Sicilia sottolinea infatti come l’inferiorità numerica in mediana rischi di trasformarsi in un problema contro squadre con un centrocampo particolarmente folto.

Secondo il quotidiano, però, Inzaghi avrà tutto il ritiro estivo a disposizione per lavorare sui meccanismi e costruire un sistema più equilibrato.

Nel pezzo del Giornale di Sicilia viene anche ricordato che il 4-2-3-1 era già stato provato durante la stagione contro Monza, Juve Stabia e Reggiana, ma soltanto nella semifinale playoff contro il Catanzaro è stato utilizzato per tutti i novanta minuti.

Arena riporta inoltre come lo stesso Inzaghi, nel post partita, abbia lasciato intendere che il 4-2-3-1 rappresenti oggi l’opzione tattica più concreta per il futuro del Palermo.

Il tecnico rosanero aveva già pensato di adottarlo stabilmente nei mesi precedenti, ma l’infortunio di Johnsen — ritenuto fondamentale per il nuovo assetto — aveva rallentato il progetto.

Il Giornale di Sicilia conclude spiegando che i segnali emersi contro il Catanzaro potrebbero influenzare anche le prossime strategie di mercato, con il Palermo che potrebbe inserire in rosa giocatori maggiormente adatti al nuovo sistema di gioco.