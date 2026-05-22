Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, scontri e polemiche dopo il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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Non si placano le polemiche dopo la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro. La Gazzetta dello Sport ricostruisce gli sviluppi della rovente notte del “Barbera”, tra provvedimenti del Giudice sportivo, accuse reciproche tra i due club e l’intervento della Lega B.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Palermo è stato sanzionato con un’ammenda da 20mila euro per il lancio di oggetti e petardi in campo durante la gara di ritorno contro il Catanzaro.


Nel pezzo viene ricordato anche il doppio provvedimento disciplinare ai danni dei rosanero: due giornate di squalifica e 5mila euro di multa per Palumbo a causa delle proteste nei confronti dell’arbitro, mentre Pierozzi è stato fermato per una giornata.

La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre come la vicenda più delicata resti quella relativa agli episodi avvenuti in tribuna autorità, con Digos e Procura Federale che stanno portando avanti gli accertamenti dopo la rissa scoppiata tra membri della delegazione del Catanzaro, tifosi e steward presenti al “Barbera”.

Nel comunicato riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo ha risposto duramente alle dichiarazioni del presidente del Catanzaro Floriano Noto: «Prendiamo atto con estremo disappunto di dichiarazioni di chi non era neanche presente in loco, che mistificano del tutto la realtà: uno scenario deplorevole, prima provocato e poi innescato da ingiustificabili condotte di membri della famiglia del ds Polito, documentato da numerosi video».

Il club rosanero ha inoltre aggiunto che si tratta di «fatti mai accaduti a Palermo e ben lontani dallo spirito di questa società, che in trasferta rispetta regole e persone».

La replica del Catanzaro, evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, non si è fatta attendere. Il club calabrese ha infatti dichiarato di «confermare la propria versione dei fatti», aggiungendo che «ben poco è stato detto sulle aggressioni subite dai nostri calciatori e rilevate dal giudice sportivo».

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro ha anche parlato della necessità di ulteriori approfondimenti per fare piena luce «su una gestione dell’evento che ha lasciato molto a desiderare».

Nel finale del pezzo spazio anche alle parole del presidente della Lega B Paolo Bedin, che ha commentato così quanto accaduto: «Partite così sono il meglio del nostro calcio: dispiace che episodi simili possano offuscare quanto di straordinario è stato espresso dalle squadre».

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