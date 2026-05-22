Pisa, rivoluzione in panchina: Hiljemark verso l’esonero, caccia al nuovo tecnico

Il Pisa prepara una vera e propria rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. La sfida contro la Lazio rappresenterà infatti l’ultimo atto dell’esperienza di Oscar Hiljemark sulla panchina nerazzurra. Dopo la gara arriverà l’esonero del tecnico svedese, con la società già al lavoro per aprire un nuovo ciclo e rilanciare le ambizioni del club.

Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, la decisione sarebbe ormai stata presa da tempo e la comunicazione ufficiale potrebbe arrivare immediatamente dopo il match oppure nelle ore successive, seguendo modalità già utilizzate in passato dalla dirigenza toscana.





Nel focus pubblicato da SestaPorta.News emerge come il Pisa stia già lavorando sottotraccia con il nuovo direttore sportivo Leonardo Gabbanini, figura che gode della piena fiducia del patron Alexander Knaster. Le valutazioni sul futuro tecnico verranno condivise anche con la famiglia Corrado, coinvolta nel confronto finale per individuare il profilo giusto su cui costruire il rilancio nerazzurro.

L’obiettivo del club, secondo SestaPorta.News, è chiaro: scegliere un allenatore esperto, di categoria e capace di guidare un progetto strutturato per riportare rapidamente il Pisa in Serie A.

Tra i nomi più importanti monitorati dalla dirigenza c’è quello di Fabio Pecchia. L’ex tecnico del Parma sarebbe particolarmente stimato dall’ambiente nerazzurro e rappresenterebbe una candidatura forte grazie alla sua esperienza e alla voglia di rilanciarsi dopo un periodo di inattività.

Nel borsino allenatori riportato da SestaPorta.News compaiono anche Antonio Calabro e Marco Baroni. Il primo piace per il carattere e per la forte identità tattica mostrata alla guida della Carrarese, anche se da Carrara negano contatti diretti con il Pisa. Baroni, invece, rappresenterebbe un profilo di assoluto livello per esperienza e gestione di piazze importanti, ma resta legato contrattualmente al Torino dopo l’esonero.

Attenzione anche alla pista che porta a Ignazio Abate. L’attuale situazione societaria della Juve Stabia potrebbe infatti favorire l’uscita del giovane tecnico, già seguito con interesse dal Pisa in passato e considerato un allenatore moderno e propositivo.

Tra i profili valutati da SestaPorta.News figura anche Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza al Palermo e ancora sotto contratto con l’Empoli dopo l’esonero maturato nei mesi scorsi.

Più complicate invece altre suggestioni circolate nelle ultime settimane. Andrea Mutu non sarebbe ritenuto il profilo ideale per il progetto tecnico del Pisa, mentre la pista Matias Almeyda viene considerata economicamente proibitiva. Nessuna possibilità, infine, per il ritorno di Alberto Gilardino, orientato a proseguire la propria carriera esclusivamente in Serie A.

Il Pisa vuole dunque affidarsi a un allenatore di personalità e spessore per ripartire immediatamente con ambizioni importanti. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi guiderà il nuovo corso targato Knaster, Gabbanini e famiglia Corrado.