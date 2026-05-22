Avellino, Favilli: «Ballardini ha fatto un grande lavoro, siamo andati oltre le aspettative»

Intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, l’attaccante dell’Avellino, Andrea Favilli, ha ripercorso la stagione appena conclusa, per lui condizionata dagli infortuni. Il centravanti ha elogiato inoltre il tecnico Ballardini, che ha trascinato la squadra fino ai playoff.

«Da un punto di vista collettivo, la squadra ha giocato un campionato strepitoso andando oltre le aspettative – ha dichiarato Favilli -. Personalmente, invece, ho sofferto parecchio. Non è stato facile»





Una stagione per Favilli condizionata molto dagli infortuni: « Per svariati mesi è stata dura, soprattutto a livello mentale. Quell’infortunio mi condizionava in campo e nella vita di tutti i giorni: persino fare una passeggiata o cenare fuori diventava un peso. Psicologicamente ti massacra, non sei mai libero di testa»

Un elogio poi a Ballardini che, subentrato a stagione in corso, a risollevato le sorti dell’Avellino: «Ballardini ha fatto un grande lavoro. Lo avevo già avuto al Genoa e tra noi c’è sempre stato un rapporto di profondo rispetto e stima reciproca»

Infine, il pensiero di mollare non lo ha mai sfiorato: «Non ho mai pensato al ritiro perché sapevo che era un problema superabile. Mi svegliavo ogni mattina con l’unico obiettivo di tornare. Però non nego che questo stop mi ha fatto riflettere sul dopo: ho 29 anni, sono nel pieno della carriera e mi sento giovane, ma ho iniziato a chiedermi cosa farò ‘da grande’, quando avrò smesso»