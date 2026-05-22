Floriano: «Palermo, bisogna capire cosa non ha funzionato»

Roberto Floriano torna a parlare del Palermo e lo fa ai microfoni di TuttocalcioPuglia.com. L’ex attaccante rosanero, oggi direttore sportivo della Pro Palazzolo, ha analizzato la stagione della squadra di Filippo Inzaghi dopo l’eliminazione nei playoff contro il Catanzaro.

Floriano, protagonista della promozione del Palermo dalla Serie C nella stagione 2021/22, ha spiegato come il doppio confronto con i calabresi abbia evidenziato soprattutto gli errori della gara d’andata.





«Hanno sbagliato l’andata, nonostante i due gol nel ritorno non è bastato», ha dichiarato l’ex rosanero a TuttocalcioPuglia.com. «La gente di Palermo ha voglia di tornare nel massimo campionato. È una piazza che merita la Serie A, ma non è andata bene. Devono riuscire a capire cosa non è andato e non fare gli stessi errori».

Secondo Floriano, il peso di un’altra stagione in Serie B sarà inevitabilmente importante, anche se il Palermo può contare sulla forza della proprietà.

«Probabilmente peserà tanto un’altra stagione in cadetteria, ma ha una proprietà forte e la loro voglia di tornare in Serie A è sempre di più», ha aggiunto.

Nel corso dell’intervista a TuttocalcioPuglia.com, Floriano ha anche ricordato il percorso che portò il Palermo alla promozione in Serie B sotto la guida di Silvio Baldini.

«Quell’anno siamo stati bravi, con mister Baldini, a diventare un tutt’uno con la tifoseria», ha raccontato l’ex attaccante, autore di quattro gol nelle sette gare decisive dei playoff di Serie C, compresa una rete nella finale d’andata contro il Padova.

L’ex rosanero ha poi parlato anche della situazione del Bari, impegnato nei playout contro il Südtirol.

«Vedere il Bari che lotta per non retrocedere è un peccato. È una piazza talmente bella, a cui sono legato, che dispiace», ha spiegato Floriano. «Sperando che domani si possa ottenere la salvezza e si metta alle spalle quest’annata».

Sulla sfida salvezza contro il Südtirol, Floriano non nasconde la tensione: «I playout sono le partite della paura. Spero che gli episodi vadano a favore del Bari».

L’ex calciatore ha anche parlato dell’importanza del pubblico biancorosso: «Non avevo dubbi sul sold-out al “Druso”. I tifosi possono trascinare questi giocatori verso la salvezza».

Infine, Floriano ha invitato l’ambiente barese a restare unito nonostante le contestazioni verso la proprietà: «I giocatori devono essere in grado di creare un gruppo, un’unione con i tifosi. Loro rappresentano la maglia e la città, la cosa più importante per il barese».